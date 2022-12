Éxito total del torneo solidario del CRAP

El pasado sábado organizaba el Club de Rugby Atlético Portuense (CRAP) su tradicional Torneo Solidario con la finalidad de recaudar alimentos para entregarlos posteriormente a la asociación benéfica Amigos Portuenses Solidarios.

En el campo de rugby del polideportivo portuense se reunieron jugadores y jugadoras acompañados de sus padres, madres y amigos para disfrutar de una mañana de rugby sin edad, colaborar para ayudar a pasar las navidades a personas necesitadas y como no, para disfrutar del correspondiente tercer tiempo de rigor tras los partidillos disputados.

El club también tenía varios compromisos deportivos en el fin de semana y comenzaba el sábado con un desplazamiento a Marbella para la participación de su equipo Sub-16 en los cuartos de final de la copa FAR frente a Marbella RC. No pudo conseguir la victoria el equipo portuense que caía por 17-5 frente al equipo marbellí. Dos de sus jugadores, Alejandro Gandullo del CRAP y Juan Sánchez de CR Cádiz, no pudieron participar con su equipo ya que se encontraban en Valladolid con la Selección Andaluza participando en el Campeonato de Selecciones Territoriales para enfrentarse a Castilla y León a la que derrotaron por 12-17.

Por otra parte las jugadoras Sub18 Lucía Gallardo, Janice Moreno y Aitana Quiles y las senior Lara Borondo, María Castellano, Noelia García, Idaira García, Ana Gil, María Martínez, Clara Novillo, Claudia Rodríguez y Paula Ruiz junto al entrenador Israel Martín participaban en la concentración que se realizaba en Sevilla durante el fin de semana las selecciones femeninas de Sub-18 y senior para preparar próximos compromisos nacionales.

El Atlético Portuense también conocía este fin de semana la buena noticia de la convocatoria de la jugadora Lucía Gallardo para participar en la concentración que realizará la Federación Española de Rugby con las Leonas 7S M18 Emerging del 19 al 22 de diciembre en Valladolid.

La nota negativa de la jornada fue para el equipo senior masculino del C.R. At. Portuense que no pudo conseguir la victoria en su partido contra CD Rugby Mairena correspondiente a la competición de División de Honor B. Los portuenses esperaban conseguir un resultado positivo para seguir en la buena línea iniciada la jornada anterior y dejar atrás a otro rival directo de la zona baja de la clasificación general.

El equipo portuense acusó la falta de entrenamiento en condiciones normales debido a las lluvias de la última semana y el horario poco habitual del partido. El primer tiempo fue claramente para el equipo sevillano llegando al final de la primera parte con un preocupante 18-3 y la segunda mitad comenzaba con la misma tónica de la primera llegándose a una desventaja de 26-3 lo que daba a equipo contrario los cuatro puntos del encuentro más el punto bonus ofensivo. Afortunadamente los jugadores del CRAP reaccionaron en el tramo final del partido y fueron capaces de anotar dos ensayos dejando el marcador final en un 26-15 y arrebatarles el bonus ofensivo, mal menor tras el mal partido realizado.

El próximo compromiso del senior masculino será el día 8 de enero en El Puerto contra un complicado URA de Almería.