Éxito del concierto 'Música de miedo' celebrado en el edificio San Agustín, en El Puerto

Alumnos y profesores del Conservatorio Elemental de Música Rafael Taboada Mantilla y a la Escolanía de La Salle Santa Natalia han ofrecido un concierto en la sede del conservatorio, en el edificio San Agustín, en el que han interpretado bandas sonoras de películas de terror.

La actividad, que tuvo carácter gratuito, registró un lleno de público, disfrutando los asistentes de las interpretaciones ofrecidas tanto por los alumnos como por los profesores del Conservatorio, en una cita en la que la ambientación de Halloween estuvo también en el vestuario de los músicos y en un gran decorado central y a la que no faltó un servicio de barra con buñuelos y perritos calientes.

El público disfrutó de piezas de músicas del género de terror como La familia Addams, Costwold, La triste historia de Garcilaso y Beatriz, Caldero de las brujas, Halloween theme, Cuento de Halloween o El tren de los fantasmas, mientras que los profesores del Conservatorio tocaban Christmas on 13 Month y la Escolanía de la Salle escenificó This is Halloween. De esta forma, en dos escenarios, y con ambientación de Halloween, sonaron instrumentos como piano, guitarra, flauta, violín y chelo, recreando composiciones propias de estos días.

La directora del Conservatorio Elemental Rafael Taboada, Eva Moreno Martos, ha mostrado su satisfacción por el resultado de la iniciativa, apuntando que, además de padres de alumnos, se acercaron al evento muchas personas que no están relacionadas con la entidad, y que de esta forma observaron parte de la labor que en ella se realiza. Moreno, que agradece al edil de Fiestas y Cultura, David Calleja, el apoyo mostrado al concierto, indicó que unos 120 alumnos de los 200 con que cuenta el Conservatorio interpretaron piezas, reseñando su intención de que se vuelva a repetir en próximos años.

Desde la Escolanía de La Salle Santa Natalia su director, Manuel Picado, mostró igualmente su satisfacción, manifestando que todas las entidades deberían “colaborar un poquito más en este tipo de propuestas”.