Denuncian el envenenamiento de las colonias de gatos en Las Redes

Vecinos de Las Redes han denunciado la presencia de estos días de veneno en los recipientes que utilizan los voluntarios para alimentar a las colonias de gatos de la zona.

Estos comederos han aparecido en los últimos días regados por unos polvos de color blanco, al parecer veneno, y de hecho han aparecido gatos muertos en las inmediaciones.

Vecinos que residen habitualmente en la urbanización consideran "monstruoso" que se envenene así a los animales y creen que estas colonias no hacen daño alguno a la comunidad. Voluntarios de la asociación Gatos de El Puerto, por su parte, también han confirmado la presencia de este veneno y lo achacan a algunos vecinos, probablemente veraneantes, que no están conformes con la presencia de estas colonias felinas en Las Redes.

El Ayuntamiento, hace algunos años, habilitó una parcela municipal en esta urbanización para las colonias felinas, y en este punto los voluntarios siguen proporcionando alimentos a estos animales, tanto en esta parcela como en algunos otros puntos de la urbanización.

También alertan de que se han producido retiradas de agua y comida de los comederos por parte de algunas personas, para dejar a los gatos sin alimento.

No es al primera vez que se producen este tipo de situaciones en las colonias felinas de El Puerto. Los voluntarios de Gatos de El Puerto también han lamentado las condiciones en en las que se encuentran los animales en la nave del centro municipal de protección animal, donde consideran que no se les presta la atención adecuada.

Encuentro de Gatos de El Puerto con Unión Portuense

Por su parte la formación Unión Portuense ha mantenido un reciente encuentro con la Gatos de El Puerto en el que han participado si portavoz, Javier Botella; Pepa Barrera, coordinadora de Desarrollo Sostenible; y María del Carmen Heredia por parte de la asociación.

La presidenta de la entidad expuso a la formación política "la nula gestión del área de Medio Ambiente, liderada por Millán Alegre, en materia de protección animal", lamentando que "el gobierno de German Beardo incumpla sistemáticamente los distintos marcos normativos que regulan la protección animal, especialmente, con los animales de compañía".

María del Carmen Heredia cree que "estamos llegando a una situación en la que son los propios ciudadanos y asociaciones como la nuestra que, ante la pasividad de Millán Alegre y German Beardo, tenemos con nuestro esfuerzo, dedicación, e incluso patrimonio que suplir las carencias que el área de Medio Ambiente evidencia en materia de protección animal en nuestra ciudad”.

Por otro lado, según la presidenta de Gatos de El Puerto "el Centro Municipal de Protección Animal resulta no solo ineficaz sino desgraciadamente para nuestras mascotas insuficiente: solo cuenta con una veterinaria para realizar esterilizaciones, no atienden el teléfono para dar respuesta a la recogida de animales abandonados en vía pública. Cuando se llama a la Policía Local para que atienda estos requerimientos, no se recibe respuesta y deriva el caso de nuevo al Cemuproan".

Pepa Barrera cree que "se necesita una visión amplia del problema y no reduccionista como tiende a realizar Beardo con todos los problemas de la ciudad. Para ello, son necesarias campañas de concienciación eficaces, pero sobre todo campañas de actuación lideradas por el área de Medio Ambiente y no subsistir de la buena voluntad de asociaciones y protectoras”.