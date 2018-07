Denuncian agresiones a enfermeros en dos centros de salud en una semana

El sindicato de Enfermería Satse ha denunciado dos agresiones a profesionales ocurridas desde principios de este mes de julio en El Puerto, en concreto en el consultorio de Valdelagrana y en las urgencias del centro de salud Pinillo Chico, en la Zona Norte de la ciudad.

El sindicato ha calificado de "insostenible" la situación que están viviendo los profesionales de la enfermería, y eso cuando desde la entidad se ha lanzado incluso una campaña para tratar de concienciar sobre la situación que se vive en los centros de trabajo.

El sindicato reclama una ley de ámbito nacional que proteja a estos profesionales

La primera de las agresiones se producía el pasado lunes 2 de julio, cuando un enfermero que presta sus servicios actualmente en el Consultorio de Valdelagrana fue increpado gravemente por un usuario, que acudió a la dicho Consultorio para ser atendido. Según relatan desde el sindicato "de buenas a primeras el usuario, que iba sin cita, comienza a gritar de modo violento, sin motivo aparente, profiriendo insultos contra el personal sanitario y el Servicio Andaluz de Salud y alterando el normal funcionamiento del centro, hasta tal punto que los demás pacientes que esperaban también para ser atendidos tuvieron que salir en defensa del profesional de enfermería, y éste tuvo que recurrir a tomar ansiolíticos para calmarse".

La segunda de las agresiones se registraba apenas unos días más tarde, el domingo 8 de julio, cuando otra enfermera que atendía en su puesto de trabajo, en la ambulancia del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) que tiene su base en el centro de salud Pinillo Chico, fue insultada, zarandeada por el pelo y por el pecho por un señor cuando salía de atender una urgencia en un domicilio. Por lo que señalan desde el sindicato, "según el agresor la ambulancia le dificultaba el paso con su vehículo y tenía prisa. El equipo de urgencias estaba atendiendo a una persona que necesitaba cuidados y hasta que ese paciente no se estabilizara, no podían terminar la atención".

Los dos profesionales víctimas de estas situaciones acudieron tras los hechos a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para denunciar los hechos y han notificado lo sucedido a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz la Janda, tal como establece el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Y es que según los responsables del sindicato, "aún después de la puesta en marcha de la campaña de Satse contra las agresiones al personal sanitario, con difusión de cartelería en todos los centros del país, apoyo en los medios y redes sociales, lamentablemente para nuestros profesionales, estos hechos se siguen repitiendo".

Para los representantes de los trabajadores "estas situaciones son intolerables. No se puede increpar, insultar y mucho menos agredir a profesionales que simplemente cumplen con su trabajo. Es tal la humillación e indignación, que muchos de estos profesionales tienen que darse de baja por no poder soportar la situación. Los enfermeros estamos para cuidar a los personas y no es justo que nos veamos sometidos a estas agresiones por las posibles deficiencias del Sistema Sanitario", recuerdan.

Desde el sindicato consideran que no se trata de una situación puntual que se produzca en estas fechas, por la saturación de los centros, sino que es algo que vienen padeciendo desde hace tiempo y cada vez con mayor intensidad, por lo que piden una ley que regule, a nivel estatal, las actuaciones necesarias para proteger a los profesionales.