"Dar de baja a los agentes de prácticas de la Policía Local ha sido una cacicada"

"Dar de baja a los agentes en prácticas de la Policía Local ha sido una cacicada, no sé si política o técnica". Quien así se pronuncia es Francisco Rama, secretario regional del sindicato UPLBA, que e echa las manos a la cabeza tras conocer que los ocho policías a la espera de su toma de posesión en El Puerto han sido dados de baja en la Seguridad Social por parte del Ayuntamiento portuense.

"Esto es la segunda vez que lo veo en todos los años que llevo de trayectoria sindical. La primera vez ocurrió en el Ayuntamiento de Chiclana en 2008 y los afectados acudieron a los tribunales, que les dieron la razón.

Y es que como recuerda Francisco Rama el proceso de incorporación de estos nuevos agentes consta de dos fases, una primera de oposición y un curso de ingreso, tras el que pasan a ser funcionarios en prácticas hasta su nombramiento.

En el caso de El Puerto, este nombramiento se está retrasando a causa de que está pendiente la reunión del tribunal, y los agentes recibieron hace unos días la comunicación de su baja en la Seguridad Social. "Aunque el tribunal tarde en reunirse estos agentes siguen siendo funcionarios en prácticas y no se les puede dar de baja", insiste el representante sindical, que lamenta que el Ayuntamiento no haya sido más previsor ante esta circunstancia y no haya incorporado ya a estos agentes a sus puestos, como sí han hecho otros ayuntamientos de la provincia.