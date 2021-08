El Consejo Comarcal de la Bahía teme un parón en la puesta en marcha del centro Ángel Salvatierra en El Puerto

Sin plazos en un horizonte más o menos cercano para la apertura del nuevo centro de salud Ángel Salvatierra en El Puerto de Santa María. Parece, al menos en este caso, que es más fácil construir un edificio que equiparlo y dotarlo del personal necesario para poner en marcha el nuevo servicio. Después de una etapa en que las obras se aceleraron, tras la construcción de sus calles de acceso, habrá que esperar algún tiempo aún para ver abierto al público el nuevo equipamiento sanitario.

Esa al menos es la impresión del presidente del Consejo Comarcal de Participación Bahía de Cádiz, Enrique Valle, tras la reunión mantenida días atrás con la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes, con quien dicho consejo mantuvo un encuentro para hablar de la necesidad de establecer nuevos centros de salud en determinados municipios de la provincia (como Rota y Chiclana), y de la esperada apertura del centro de salud Ángel Salvatierra en El Puerto.

La delegada de Desarrollo Democrático, Lucía Trujillo, ejerció de mediadora para celebrar este encuentro, en el que participó igualmente personal técnico de la Junta de Andalucía.

En el caso del centro de salud de El Puerto, Enrique Valle criticó que el edificio lleve cerrado ya más de dos años, con el consiguiente riesgo de deterioro. El pasado 26 de marzo, en lo que parecía un último paso para la apertura de esta infraestructura, la Junta de Andalucía inició la licitación del suministro de mobiliario y equipamiento médico y técnico para su puesta en marcha.

La licitación se realizó para un total de 53 lotes, con una duración del contrato de un mes. Sin embargo, transcurrido el tiempo no se conoce todavía el resultado del procedimiento para dicha adjudicación, del que el director gerente para el Distrito sanitario Bahía de Cádiz, Manuel Ortega, no pudo ofrecer datos concretos durante la reunión. "Llevamos tres meses y no sabemos la empresa elegida para el equipamiento, no conocemos aún la empresa adjudicataria. Esto se está alargando más de la cuenta", ha manifestado Enrique Valle.

Otra cuestión pendiente de concretar está relacionada con el personal que atenderá al nuevo centro. En el encuentro se informó de que no se descarta la contratación de algún facultativo, pero la delegación territorial parece estar a la espera de una reorganización más amplia de los centros de salud de El Puerto para la asignación del personal que atenderá a los usuarios del Ángel Salvatierra.

También, en relación a las urgencias en la ciudad portuense, se confirmó que estas se mantendrán en el ambulatorio de Pinillo Chico, donde no obstante será preciso realizar obras para mejorar dicha zona del edificio. Según informó el director gerente, está previsto realizar dicha intervención para la mejora de las urgencias, que permanecerán por lo tanto en el mismo centro donde se encuentran desde hace años.

El presidente del Consejo Comarcal de la Bahía criticó durante la reunión la "falta de concreción en los plazos", e insistió que en el caso del nuevo centro de salud las obras "concluyeron hace 28 meses y aún no hay fecha cierta para su apertura". En este sentido, además de la licitación del equipamiento por lotes hay otra intervención pendiente: el suministro eléctrico que sustituya a la luz de obra, cuya conexión está prevista para principios de agosto.

Enrique Valle teme, pese a esta previsión, que con la llegada de la temporada alta de verano se produzca un parón en las gestiones que quedan todavía pendientes para la apertura del nuevo centro de salud, ya que considera que tras el interés inicial mostrado por los representantes políticos del gobierno local, con el alcalde a la cabeza, y de la Junta de Andalucía, "no existe actualmente voluntad política para abrir el nuevo equipamiento sanitario", pese a las necesidades por volumen de población y por la pandemia.