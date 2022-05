El Club de Rugby Atlético Portuense afronta importantes retos este fin de semana

El mes de mayo ha planteado a la directiva del Club de Rugby Atlético Portuense el dilema de lograr los objetivos deportivos marcados al comienzo de la temporada y asumir los costes que conllevan las eliminatorias nacionales o dejar de aspirar a las dos fases de ascenso que han conseguido con duro trabajo los jugadores y jugadoras de sénior masculino y femenino del club.

Los sorteos de las correspondientes fases masculina y femenina no han sido favorables para el CRAP, pero la respuesta a la cuestión planteada ha sido clara y de firmeza por intentar lograr ambos ascensos a División de Honor B en la misma temporada, que de conseguirse sería un nuevo hito histórico en el club en su 50 aniversario y algo que no ha conseguido ningún club de España.

Gracias a las empresas colaboradoras como el gimnasio Rubik que ha aportado material deportivo y sesiones de recuperación para que los jugadores y jugadoras puedan llegar a los partidos en las mejores condiciones, así como otras que han ayudado económicamente a paliar los efectos que conllevan estas costosas competiciones "se podrá asumir, aunque solo sea en parte, los largos desplazamientos a Cáceres, Oviedo, Barcelona y Granada. A todas ellas el Club de Rugby Atlético Portuense agradece enormemente su apoyo para que se puedan alcanzar los objetivos deportivos", señalan desde el CRAP.

Se presenta un fin de semana decisivo para alcanzar la categoría de plata del rugby nacional con dos partidos el domingo, uno en El Puerto y otro en Barcelona que sin duda serán inolvidables para los aficionados portuenses.

A las 12:00 horas del domingo recibe el sénior masculino al CAR Cáceres para decidir en el partido de vuelta la eliminatoria de semifinales. Tras el ajustado resultado obtenido el pasado domingo en tierras extremeñas 18-14, la eliminatoria está totalmente abierta pero con el factor campo favorable al At. Portuense. Este factor, de por sí ya importante se verá multiplicado por los numerosos aficionados que acudirán al polideportivo a apoyar a su equipo a conseguir el pase a la final. Por ello el CRAP "hace un especial llamamiento a su afición para que acuda en masa y llene la grada del polideportivo con los colores verde y amarillo".

A las 12:30 horas, pero en Barcelona, se enfrentan las chicas del Portu al todopoderoso AVR FC Barcelona en una final en la que las catalanas saldrán como favoritas no solo por su potencial económico sino porque no tendrán que realizar el largo recorrido al que tendrán que hacer frente, un domingo más tras el realizado a Oviedo, las jugadoras de El Puerto. Estas diferencias no van ser obstáculo para que las jugadoras portuenses salgan a terreno de juego a demostrar el nivel de juego que tienen y obtener el mayor logro del rugby femenino en El Puerto en sus 50 años de vida.

Cuando se jueguen estos partidos ya habrán disputado sus encuentros los pequeños de la categoría Sub-12 que participarán en Sevilla en el Campeonato Andaluz de la FAR que organiza CAR en las instalaciones de La Cartuja a partir de las 11:00 horas de este sábado.