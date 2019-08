El Cine de Verano proyecta este martes la película 'Blaze'

El patio de edificio de San Agustín (C/ Jesús de los Milagros, 32) acoge este martes, a las 22:00 horas, la proyección de la película Blaze, dentro de la programación del Cine de Verano. El largometraje es la segunda obra del actor y director Ethan Hawke, que vuelve a la dirección después de más de una década.

El guión de Blaze se basa en las memorias de Sybil Rosen, 'Living In The Woods In A Tree', y narra la vida del músico Rosen Blaze Foley, leyenda del movimiento 'Texas Outlaw', música que generó artistas como Merle Haggard y Willie Nelson. La película cuenta con actores como: Ben Dickey, Sam Rockwell, Steve Zahn, Wyatt Russell, Alia Shawkat, Josh Hamilton, Kris Kristofferson y el director Richard Linklater.

Ethan Hawke construye un retrato sin florituras y sincero sobre aquello que suponen los escenarios y el mundo de la música, la crudeza que se esconde tras el mundo del espectáculo, únicamente soportada por la sensibilidad de las relaciones humanas que allí se forjan, y aquí en especial, por la enternecedora historia de amor entre Foley y Rosen.

La proyección de Blaze comienza se realizará en versión original con subtítulos en español. La taquilla, ubicada en el propio edificio San Agustín, abrirá desde una hora antes del comienzo de la proyección y el precio de la butaca es de 3 € (normal) y 2 € (reducida: carné joven, mayores de 65 años y desempleados).

Cabe destacar que la próxima cita con el Cine de Verano será el martes 27 de agosto con la película Infiltrados en el KKKlan, de Spike Lee.