Casa de Indias será el epicentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de El Puerto

La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, María del Carmen Lara, el teniente de alcalde de Comunicación, Javier Bello, y el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, han presentado el acto que el Ayuntamiento organiza este año para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que reivindicará el sábado 27, a partir de las 20:30, en Casa de Indias, la lucha de este colectivo, con el único objetivo de instar a la tolerancia y a la igualdad. En la rueda de prensa han estado también César Jiménez y Lola Martínez, propietarios de Casa de Indias, establecimiento situado en la calle Pedro Muñoz Seca, 48, que acogerá la lectura por parte de David Calleja de un manifiesto con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. La velada, presidida por el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, será conducida por el periodista Adrián Verano.

La concejal de Igualdad, María del Carmen Lara, ha agradecido la colaboración de los propietarios de Casa de Indias, subrayando que desde el área “se trabaja a diario para fomentar los valores del respeto, la tolerancia y la igualdad en derechos y oportunidades”. La edil puso en valor el trabajo de las asociaciones “que han luchado para que se haya avanzado mucho en el camino”, reseñando que desde su delegación “se seguirá actuando para eliminar cualquier atisbo de desigualdad”. La edil afirmó que el sábado se difundirá desde El Puerto un mensaje que se sumará a una celebración mundial.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, agradeció la colaboración en el acto de los gerentes de Casa de Indias y la labor que María del Carmen Lara desarrolla al frente de Igualdad. “Somos un equipo de gobierno participativo, en el que unas concejalías se apoyan en otras, y ahora vamos de la mano Igualdad, Fiestas y Economía para conmemorar esta celebración”, expuso Calleja, quien indicó que “aunque hay personas que piensan que no le íbamos a dar importancia al Día del Orgullo llevamos trabajando muchísimo tiempo para que estas celebraciones sean un referente en la ciudad”. Calleja refirió que la epidemia de Covid-19 “nos impide, lamentablemente, organizar actos multitudinarios, que es lo que se merece el evento y que, por tanto, hay que aplazarlos al próximo año”, afirmando que tendrá “el orgullo personal de leer el manifiesto, pues la celebración me llega de cerca”. El edil subrayó que el acto contará con la presencia del alcalde, Germán Beardo y la actuación de Noelia de los Ríos y Diana Andrade, quienes harán un pequeño espectáculo con unas canciones muy relativas al evento, como las de A quién le importa, de Alaska y Qué sabe nadie, de Rafael. “Tenemos un lema, que es `El Puerto tiene orgullo´ y solo quería dar las gracias a todos quienes pertenecen al colectivo y a los portuenses para que entiendan que todos somos uno”, concluyó el edil.

César Jiménez, propietario de Casa de Indias, agradeció al Ayuntamiento que permitiera albergar la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+, “probablemente la celebración reivindicativa social más importante del mundo”. “Casa de Indias pretende ser un centro de arte contemporáneo privado de nivel, que alberga la intención de que El Puerto se convierta en una ciudad de referencia en el sur de Andalucía en el ámbito del arte contemporáneo, en la línea de lo que ha ocurrido con Málaga”, comentó Jiménez, quien anunció que Casa de Indias “se siente muy satisfecha de albergar el acto principal de la semana del Orgullo, por lo que se decorará con más de 50 metros de bandera arcoíris”.

El concejal de Comunicación, Javier Bello, agradeció a los responsables de Igualdad, María del Carmen Lara, y de Fiestas, David Calleja, su labor en esta celebración, así como a Casa de Indias. “Algunos llegaron a pensar que el Orgullo atravesaría un momento en la ciudad en el que no se apostaría por él, en el que nos olvidaríamos de que hay personas que no pueden desarrollar su vida como lo tienen que hacer por ser como son, pero hoy somos tres los concejales que abanderamos la bandera del Orgullo, en representación de los once miembros de la Corporación”, afirmó Bello, quien, en su calidad de portavoz del grupo municipal popular, transmitió a los portuenses que “en el gobierno de Germán Beardo tienen a un aliado quieran como quieran, se casen con quien se casen y amen a quienes amen”. Bello afirmó que siempre ha sido partidario de que ojalá fuera innecesario conmemorar días como estos “pero, por desgracia, todavía nos vemos obligados cada mes de junio a salir a reivindicar cuáles son nuestros derechos”. El edil concluyó señalando que “hay concejales que creemos en este movimiento, siempre desde el respeto, intentando hacer una celebración lo más bonita posible, para lo que contamos con nuestro compañero David Calleja.