Carmen Ojeda: “Adra no se merece este trato por parte del PP y Cs”

La concejala socialista Carmen Ojeda ha exigido al gobierno local y, en concreto, al concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martinez, "que dé una solución rápida al problema creado en el local municipal de Adra, una entidad social que lleva días sin luz por imago del Ayuntamiento y que se ha visto obligada a suspender la entrega de alimentos”.

Para el PSOE “estamos ante la prueba más evidente de lo que le preocupan a este gobierno las personas necesitadas, ya que no han tenido diligencia alguna para garantizar el suministro de luz en el local y que, por tanto, no parara su actividad”, lamenta Ojeda, quien señala que “ya está bien de maltratar a Adra, una entidad social sin ánimo de lucro cuyo único objetivo es dar alimentos a las personas y familias que peor lo están pasando, y a las que no llegan los servicios sociales municipales”.

Además, como indica la concejala “en la situación actual de pandemia, que ha provocado una crisis sanitaria, social y económica nunca conocida, se hace aún más necesaria la labor de las organizaciones que, como Adra, se encargan de atender a los más necesitados”.

Por ello, Ojeda ha sido tajante al pedir al concejal Curro Martínez "que se dé prisa, que sea diligente y que sepa gestionar pronto el pago de las facturas atrasadas". La edil le recuerda a Martínez que “cada vez que abre la boca en un pleno es para ponerse medallas, esperemos que ahora demuestre que se las merece, aunque mucho me temo que no es así”.