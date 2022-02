Ayuntamiento y Consejo Local de Hermandades firman un protocolo de colaboración

El presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan José Caballero, ha estado este lunes en el Ayuntamiento, junto a algunos de los miembros de su permanente, para firmar con el alcalde, Germán Beardo, un protocolo de intenciones entre ambas instituciones. En la firma del protocolo también ha estado presente el concejal de Fiestas, David Calleja.

Como recordaba el presidente del Consejo, la entidad que preside y el Ayuntamiento llevan ya años trabajando en la firma de un convenio que contribuya a sentar las bases de la colaboración municipal de cara a la celebración de la Semana Santa portuense, aunque este convenio no se ha podido firmar hasta ahora.

El protocolo que hoy se ha firmado sienta las bases de colaboración de cara a la futura firma de dicho acuerdo, que entre otras cosas recogerá el compromiso de dotar con unos 35.000 euros anuales al Consejo para facilitar la organización de la Semana Mayor.

Este protocolo se firma ahora como paso previo, ya que al no haber todavía unos presupuestos municipales aprobados se recoge el compromiso de cara al momento en el que se aprueben las cuentas locales, con la intención de que este compromiso se mantenga en el tiempo para garantizar la financiación de las hermandades como compromiso político.

Germán Beardo ha destacado que con este acuerdo se abre un nuevo marco de relaciones. El futuro convenio, que ya se está redactando, deberá contar además con el visto bueno de las áreas de Contratación, Fiestas e Intervención.

Preparando la Semana Santa

En cuanto a la celebración de la Semana Santa 2022, el presidente del Consejo ha explicado que los trámites se desarrollan con normalidad, ya que no se prevén cambios con respeto a lo que venía siendo habitual antes de la pandemia. Así, no se prevé que haya cambios significativos en los recorridos de las diferentes hermandades y en cuanto a las medidas que adopte cada hermandad, serán libres de decidir sobre las recomendaciones sanitarias de la Junta de Andalucía, ya que hasta la fecha no se han decretado medidas obligatorias en cuanto a la realización de pruebas de antígenos o PCR antes de los ensayos o los desfiles procesionales.

Juan José Caballero ha señalado en este sentido que para una hermandad sería muy costoso asumir los gastos que conlleva la realización de pruebas de este tipo, teniendo en cuenta además la mejoría que se está experimentando en la evolución de la pandemia y los buenos datos que presenta El Puerto en la actualidad.