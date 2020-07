Argumentos si, insultos no

Se dice que cuando el que habla sólo insulta es porque no tiene argumentos. Eso es lo que ha hecho la concejal de Urbanismo, Danuxia Enciso, que me ha dedicado unas bellas palabras a las que evidentemente no le voy a responder porque estaría facilitando lo que ella busca, ocultar la verdad.

Ella mas que nadie sabe que con sus silencios y sus omisiones está ocultando irregularidades que por su cargo debería impedir. Lo sabe porque tiene conocimientos por su profesión lo mismo que yo los tengo por la mía. Y lo sabe porque delante de sus narices tiene el informe del Jefe de Servicio de Licencias, señor Pedraza, que le dice lo contrario de lo que el gobierno municipal está diciendo a los ciudadanos, con la complicidad de su silencio. Del suyo, señora Enciso.

Usted sabe que los cacharritos de Valdelagrana no tienen permiso de ocupación de la Concejalía de Patrimonio. Pero usted eso lo oculta. Y usted calla que los cacharritos de Valdelagrana cuenten con un informe de su Jefe de Servicio, que no es uno que pasaba por allí, denegando que los mismos puedan montarse con una simple declaración responsable. Le dice sin lugar a dudas que requiere licencia.

Su equipo de Gobierno, PP-Ciudadanos, no está impulsando las medidas que permitan paralizar estas situaciones ilegales y sancionarlas como lo que son, infracciones muy graves. Porque muy grave es que la noria, que carece de licencia siga a día de hoy dando vueltas con personas dentro.

Lo mas preocupante de todo esto, es que en menos de un año, este equipo de gobierno comienza a parecerse peligrosamente a una etapa ya dejada atrás en la que los alcaldes y concejales de urbanismo terminaban condenados por prevaricación: Hernán, Alamillos, y Rodríguez. En aquella etapa, como en ésta, la legalidad se dejó a un lado en favor de los intereses de unos particulares si, pero de otros no.

El equipo de Gobierno está en minoría, y por ello el Grupo Municipal Vox ha realizado una labor de oposición absolutamente leal y constructiva. Vox ha permitido con sus votos que el Equipo de Gobierno saque adelante TODOS los puntos que ustedes les han propuesto al pleno. Y en el caso de los puntos de urbanismo, usted ha conseguido la unanimidad de los votos del pleno. Así, que señora Enciso, deje de mentirles a los portuenses, haga su trabajo, y déjenos a los demás hacer el nuestro. Y compórtese como lo que parece es.