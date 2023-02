Aparecen señales derribadas en la zona dedicada a los dirigentes vecinales de El Puerto

Al menos un par de carteles indicativos pertenecientes a la señalética de las calles dedicadas a dirigentes vecinales de El Puerto han aparecido derribadas en estos últimos días. Hace algunos años, el Ayuntamiento decidió como homenaje a destacados líderes vecinales portuenses rotular con sus nombres algunas calles aledañas a la carretera del Juncal, en la zona norte.

Alguno de dichos rótulos ha aparecido con serios desperfectos, en concreto el que está dedicado a Enrique Valle Rincón, perteneciente a la Flave y actualmente retirado de la primera línea del movimiento vecinal.

También en el antiguo camino del Juncal, junto a la propia calle, una de las señales que indica la presencia de un paso de peatones ha aparecido derribada sobre la acera.

Según algunas denuncias, el derribo de estas señales puede obedecer a actos vandálicos, algo que por otro lado no es inusual en la ciudad de El Puerto. No obstante, otros testigos afirman que la rotura de los rótulos indicativos no se puede atribuir con seguridad a ese motivo, sino que se habría producido por la entrada o salida de algún vehículo pesado en la calle, ya que su calzada es muy estrecha, y por lo tanto ambas señales habrían sido arrolladas durante una maniobra realizada en la confluencia entre la calle Enrique Valle y la citada carretera del Juncal.