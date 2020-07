Acoval apoya las actuaciones del equipo de gobierno en Valdelagrana

Tras la reunión mantenida días atrás con el Ayuntamiento, la junta directiva de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Valdelagrana (Acoval), ha querido, en un comunicado, "expresar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por haber apostado por Valdelagrana".

La entidad afirma que "nunca se había concentrado tanto despliegue de eventos y programaciones desde la salida de nuestra ciudad hasta el mismo corazón de Valdelagrana. Nunca empresas de atracciones de ocio de primer orden nacional se habían decantado por nuestra zona", afirman en relación a la mini feria que se está instalando en el lugar.

Aseguran además que "si se quiere revitalizar una ciudad y una zona en particular, hay que ser valientes, dejar atrás comentarios minoritarios y valorar las colectivas, pensar que, si Valdelagrana es lo que es, no es gracias a la pasividad del comerciante, es gracias a su valentía. Un comercio que tiene que rentabilizar su inversión en 60 días al año, no lo puede hacer con el público de su barrio, necesita multiplicarlo para que una vez estén en Valdelagrana decidan ir a un bar, una farmacia, supermercado, tienda de ropa o atracciones de ocio".

Acoval considera que para ofrecer "una mejor visión y promoción de nuestra zona en el exterior es, además del propio comerciante, vecino o visitante, el Ayuntamiento, en este caso, quien debe con los medios a su alcance promocionar y fomentar su ciudad y en este caso Valdelagrana".

Según afirma la entidad en su comunicado, "es obvio nuestros comercios y viviendas en Valdelagrana tienen un valor añadido por tener una playa excelente, pero lo es también porque tienen una dotación urbanística y apoyo constante de su Ayuntamiento en materia de promoción e impulso decidido".

"En época estival y otros periodos anuales en Valdelagrana es tiempo de ponerse en 'modo vacaciones'. Es difícil compaginar la actividad con la pasividad, pero hay que pensar en el bien general".

"Queremos comer, beber, tomar un simple helado, pero algunos no quieren tener un bar o una heladería debajo de su piso, queremos que haya público, pero algunos no quieren que los incomoden", opina la directiva de la entidad. "La opinión comentarista con todo su derecho de algunos vecinos minoritarios no debe ni puede paralizar la activación, intensificación y fortificación de la zona de Valdelagrana. Los comerciantes y empresarios también somos vecinos y residentes en esta zona y como tales nadie nos ha convocado a opinar".

"Nunca una actuación puede contentar a todos, pero sí beneficiar a la gran mayoría y entorno. Pensamos que hay que recapacitar y ser respetuosos de forma colectiva, y en esta balanza lo positivo pesa mucho más que lo negativo, si es que lo hay. Valdelagrana no se puede estancar", insisten en el comunicado.

"Bienvenida esta transformación y evolución de El Puerto y Valdelagrana en particular que dinamiza y fortalece económicamente la zona y da vida y empuje a nuestros negocios y comercios con las instalaciones, entre otros, de atracciones de ocio y recreo de primer orden y calidad que será motivo de encanto e ilusión para mayores y niños, cumpliéndose las medidas de seguridad, reglas municipales y normas del Covid-19 bajo la adecuada responsabilidad personal y la vigilancia de nuestra Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil a quienes agradeceremos siempre su trabajo y compromiso ciudadano", subrayan.

"Desde nuestra independencia", subraya Acoval, "hemos criticado y alabado las actuaciones que se han realizado en todos estos años por los diferentes equipos de gobierno, ahora toca agradecer, elogiar y apoyar públicamente a cada concejal que trabaja promocionando y fomentando Valdelagrana con el alcalde German Beardo al frente", concluye la entidad.