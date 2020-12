La Academia de Bellas Artes de El Puerto, más de un siglo al servicio de la cultura

A pesar de la situación especial que hemos vivido este año 2020 a causa de la pandemia, la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia ha llevado a cabo las actividades previstas y programadas, a excepción de las que no han podido realizarse debido a las causas anteriormente señaladas, y las normativas que los distintos gobiernos y administraciones públicas iban marcando con el paso de los meses. A pesar de todo y con un gran esfuerzo humano y técnico y la paralización en el confinamiento durante dos meses de toda la población, la Academia no desistió en ningún momento de seguir prestando el servicio público, creativo, artístico y cultural que desde hace 120 años ofrece a la sociedad portuense en particular y a la gaditana engeneral.

Precisamente en el mes de abril, en el que no podíamos salir de nuestros domicilios, y que tradicionalmente el día 23 (Día Internacional del Libro) realizamos una lectura de El Quijote, este año nos aliamos con la tecnología y las redes sociales para poder realizar y conmemorar este día tan especial, por lo que se pidió a los ciudadanos que mandaran un vídeo con alguna lectura para canalizarlo a través de las redes sociales YouTube y Facebook.

Se subieron en una semana 46 vídeos en los que participaron; concejales, alumnos de la Academia, niños, Académicos, artistas, ciudadanos en general y personas vinculadas con la cultura, realizando fragmentos de lecturas muy variadas. Los vídeos en total han tenido 2.500 visualizaciones. Una actividad muy exitosa y que tuvo una gran participación debido al momento del confinamiento que estábamos viviendo.

En el verano como es habitual desde hace 19 años, celebramos, con todas las medidas de seguridad sanitarias el Ciclo Cultural, Los Martes de la Academia, en esta ocasión centrado en 3 conferencias y un concierto. El 4 de agosto, Bicentenario de El Prado, impartida por el técnico de El Prado Jaime García-Máiquez. El 11 de agosto, T.S. Eliot, el inicio de la poesía actual, que impartió la Académica, Inmaculada Moreno. El 18 de agosto, Centenario del nacimiento de Juan Pablo II, por el sacerdote Ignacio Gaztelu Pastor, asimismo como colofón del ciclo, el grupo Detiqeta ofreció el 25 de agosto un concierto de música de películas conocidas. Las actividades se realizaron el el Patio del IES Santo Domingo, a los que agradecemos su desinteresado apoyo.

Terminada la época estival, se dio apertura al nuevo curso académico que con gran esfuerzo, aunque con menor número de alumnos para salvaguardar las normas sanitarias, se han mantenido las clases de Dibujo, Pintura, Modelado, Guitarra y Piano. Ha sido prioridad de la Academia, con el apoyo inestimable de los profesores, mantener nuestras clases, acondicionando los espacios y aplicando las medidas de seguridad e higiénicas pertinentes.

En otro orden de cosas, destacar que este año también hemos podido publicar un nuevo número de nuestra revista Pliegos de la Academia. Asimismo hemos renovado nuestra página web, que cuenta con un blog interno de noticias, y se han mantenido las distintas redes sociales con información continua.

Ya en el mes de noviembre y diciembre, como también es tradicional, se ha convocado el concurso de postales navideñas en el que participan nuestros alumnos más pequeños de la clase de dibujo y el concurso de microrrelatos. Con estos dos concursos se pretende, además de potenciar el dibujo y la literatura, elegir la postal navideña y su correspondiente texto con la que la Academia felicita por Navidad a sus académicos, socios, colaboradores y a todas aquellas instituciones con las que se mantienen relaciones a lo largo del año. El 23 de diciembre se entregaron los premios a: Violeta López Beciano (7 años). Sergio García Ramos (12 años) y Hugo Gómez Díaz (10 años), premio patrocinado por la empresa Labory Consulting.

Reseñar también que durante todo el año la Junta de Gobierno ha seguido reuniéndose y se ha establecido una Permanente para tratar los asuntos más urgentes y evitar las reuniones en un número superior al permitido por las autoridades sanitarias. Igualmente se han mantenido las reuniones de académicos pero en un número menor por las razones ya consabidas.

Y finalmente, el presidente, Juan A. Villarreal Panadero, agradece a todos los que de una u otra manera han hecho posible que todas estas iniciativas culturales y pedagógicas se pudieran llevar adelante, insistiendo que lo que no se haya podido realizar por las razones expuestas, queda pendiente para 2021 si la situación sanitaria lo permite.