Las puntuaciones del Jurado Diario de la última sesión de cuartos del COAC 2020

La chirigota de Vera Luque, tras otro excepcional pase en el cierre de los cuartos de final, logró conservar el liderato que ya obtuvo en la primera fase del Concurso en la clasificación del Jurado Diario. 'Los #Cadizfornia' encabezan la tabla con 257 puntos, mientras que 'Estrés por cuatro', del Selu, queda quinta con 244 unidades y a solo un punto del cuarto, la chirigota de Puerto Real de Fermín Coto y el Tomate. La última chirigota de la jornada, 'Noche en el museo', quedó la 13º con 210 puntos.

Así, según nuestros expertos, las diez semifinalistas serían 'Los #Cadizfornia', 'Chernobyl, el musical', 'Los Geni de Cádi', 'No aguantamos más... vamos de impacientes', 'Estrés por cuatro', 'Los niños de la petróleo', 'Los couchers lowcost', 'Pídeme lo que tú quieras', 'No te gusta ná... José' y 'Aquí estamos de paso'. A las puertas, por un solo punto, se quedarían 'Los gipsy scream'.

Cerrada la disputa en coros, tenemos una novedad importante en los primeros puestos respecto a la primera fase: 'El barrio negro', con 235 puntos, pasa a ser tercero tras 'Tócame' y 'La colonial' y con uno de ventaja respecto a 'Creaciones S.A.'. Intercambia su posición con 'Al sonar las doce', quinto. Las semifinales, según nuestro jurado, las completarían 'Los garabatos' y 'Gloria bendita'. El coro isleño 'La soñadora' queda penúltimo con 168 puntos.

Finalmente en comparsas no hubo cambios en la zona alta de la tabla, siendo las diez plazas de semifinales para 'Los encaidenaos', 'La chusma selecta', 'Oh capitán, my capitán', 'Los listos', 'Los pacientes', 'Los resilientes', 'La ciudad de Dios', 'Los aislados', 'La canción de la laguna' y 'Los salvajes'. Las comparsas de Tocina y la de Bustelo y Jesús Monje quedan en duodécima y penúltima posición, con 208 y 188 puntos respectivamente.