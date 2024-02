El coro 'Los iluminados' gana el premio Fermín Salvochea que otorga la ONCE

El coro ‘Los iluminados’ y su tango ‘La Constitución que todos firmamos’, una letra sobre la reforma constitucional que entierra el término disminuido para referirse a las personas con discapacidad, una reivindicación histórica del colectivo, conquistó la unanimidad del jurado de los Premios Fermín Salvochea de la ONCE para hacerse con el primer premio de esta XXXI edición.

No es la primera vez que un primer premio de la gran final del Falla logra también la cima de los premios Fermín Salvochea con los que la ONCE distingue, desde hace 31 años ya, las letras más solidarias y comprometidas con la solidaridad humana y la problemática social del Carnaval de Cádiz. Sucedió en 1995 con la comparsa ‘Los Charrúas’ de Joaquín Quiñones; con la comparsa ‘Los del año catapún’ de Tino Tovar en 2000; con la comparsa ´La niña de mis ojos’ de Martinez Ares en 2001; con la comparsa ‘La cárcel vieja’, de Joaquín Quiñones en 2004; con la chirigota ‘Las Pito-risas’ de Kike Remolino en 2008 y con la comparsa ‘Los Irracionales’ de Jesús Bienvenido, en 2017.

El segundo premio ha sido para la comparsa ‘El Joyero’ por su letra ‘Su mundo no es igual que el mío’, dedicada al autismo y compuesta por David Márquez 'Carapapa'. El cuarto premio del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2024, asciende al segundo pódium del Fermín Salvochea de la ONCE en el mismo año en que ha conseguido además ‘La Aguja de Oro’ al mejor tipo que otorga Canal Sur Radio en colaboración también con la ONCE.

Y el tercero fue para la comparsa ‘La alegría de Cádiz’ por la letra ‘Respira hondo’, que versa sobre la donación de órganos. En 2023 esta comparsa de Manuel Cornejo se hizo con el primer puesto de estos premios, en el mismo año de su debut, entonces como la comparsa ‘Cádiz de mi alma’.

El primer premio está dotado con 3.011 euros, el segundo de 2.011 euros y trofeo, y el tercero de 1.011 euros y trofeo. Presidido por el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, el jurado de esta 31 edición ha estado compuesto por el vicepresidente del Consejo General de la ONCE, Jose Luis Pinto, la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE de Andalucía, Ceuta y Melilla, Milagros Rodríguez, el afiliado a la ONCE y experto en el Carnaval de Cádiz, Jesús Espiñeira, el director de la RTVA en Cádiz, Javier Benítez, y Fernando Casas Ciria 'Batidora', miembro de agrupaciones del COAC en pasadas ediciones.

La gala de entrega de premios tendrá lugar en el Teatro La Tía Norica de Cádiz, como es tradición en el segundo sábado de Carnaval, este 17 de febrero, a las 18.30 horas, y estará presentada por el actor Josema Gómez y la coordinadora de animación de la ONCE en Cádiz, Jessica Romero, que ha formado parte también de los grupos de teatro de la ONCE, ambos con discapacidad visual. El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y el vicepresidente del Grupo Social ONCE, José Luis Pinto, asistirán a la Gala, junto a representantes de las distintas administraciones y organizaciones sociales de Cádiz.