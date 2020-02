¿Habrá fundido en negro en Canal Sur durante la Final del Falla?

El COAC 2020 llega esta noche a término con la gran final sobre las tablas del Gran Teatro Falla. A partir de las 20:00, comenzará la actuación de las antologías de Juan Carlos Aragón y Manolo Santander y una hora más tarde, a eso de las 21:00, la apuesta de Luis Rivero, el coro 'Al sonar las doce', comenzará los primeros sones de la final. Está previsto que la comparsa de Martínez Ares, la última que actuará ya en la mañana del sábado 22, se suba a las tablas del Falla a las 7:40.

La retransmisión de esta noche, tras unos meses de mucha polémica con el Patronato, correrá a cargo de Canal Sur. Será la trigesimoprimera vez que la televisión autonómica emita en directo la final de la fiesta por antonomasia de Cádiz, un programa que de media reúne a más de medio millón de andaluces ante la pantalla, pudiendo llegar al millón en momentos de 'prime time'.

Tras el apagón de hora y media vivido este jueves en el control del continuidad, por el que era un éxito la convocatoria de paros parciales de los sindicatos de la RTVA en protesta por las reclamaciones laborales y técnicas ante la dirección, se han desatado los comentarios en las redes sociales sobre la posibilidad de repertirse dicho apagón durante la multitudinaria retransmisión.

En principio no debería producirse apagón esta noche carnavalera, ya que no está convocado un paro a esa hora. La siguiente muestra de huelga se va a producir a las 13.30 de este viernes, a la hora final del matinal de Canal Sur, enlazando con el Noticias 1 que no se emitirá hoy, ya que el apagón se extenderá hasta la 15.00 horas.

Lo que sí se podría dar la circunstancia, al margen de una convocatoria de huelga, son manifestaciones de trabajadores de la RTVA durante la retransmisión e incidentes lindando con el sabotaje que se convirtieran en muestras visibles del descontento de los sindicatos de la RTVA ante el momento anual de más audiencia de Canal Sur.

En vísperas del 28 de febrero, para el jueves 27, está convocada una jornada de huelga general en la RTVA que llevaría a negro la pantalla durante todo el día.