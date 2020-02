La magia callejera se coló un año más en el Gran Teatro Falla, que rozó el lleno para acoger por tercer año consecutivo la final del XLI Concurso de Romanceros. La función, que comenzó con cierto retraso, arrancó con homenaje a un grande del Carnaval de Cádiz en general y del cartelón en particular como es José Manuel Gómez. Un vídeo recordó algunas de sus grandes aportaciones a la fiesta, motivando una sonora ovación que el propio Gómez agradeció desde el palco municipal con su particular gracejo.

Comenzó la competición con un debutante en la modalidad, ‘Ese Caín, oé...’, de Juan José Carretero y Raúl Moreno y con el cuartetero Miguel Ángel Moreno como autor. Nos contaron con mucho ingenio la historia de Caín y Abel, que desde luego era para matarlo. El público, que colaboró coreando "mátalo, mátalo", no tuvo dudas. A continuación 'Los Quillo y los trogloditas', de los hermanos Barba, nos presentó al homo gaditanensis, el origen de la especie surgido hace tres mil años o más. "Quillo, picha, cojone, der tiri, qué bastinazo..." son algunas de las expresiones que este antepasado nos dejó como legado. Espectacular desarrollo, uno de los grandes momentos de la noche.

Más risas de la mano de Aida Santos y Mariki Fernández con 'Payoyo el mío', ritmo frenético como Heidi y Clara en su reencuentro ya de puretas. "Rotenmayer, Rotenmayer, date con el Satisfyer". Doble sentido, originalidad y un final inesperado para su divertida historia. Antes del descanso, Juan Manuel García Barea nos contó la odisea de un repartidor de Glovo y Juan Antonio Andrades y Begoña Fuentes la historia de 'Romeo y Julieta, él de Puertatierra y ella de La Caleta'.

Reanudó la gran final de romanceros 'Los lolailan de Long Island', de Quico Butrón y Manuel Pereira Txapela. Dos hermanos norteamericanos de visita en Cádiz por la recomendación del The New York Times, un viaje que encandiló al jurado y se llevó la victoria. La hilada historia del viejo rockero Manuel Sánchez Cerpa -"del metal me jubilé... y me queda esto pa jubilarme del meter"- antecedió al defensor del primer premio logrado el pasado año, ‘Las Greta de la Caleta’ de Francisco Javier Benítez y Javier Sánchez Monano. Pura genialidad narrando el viaje de Greta Thumberg a Cádiz, “una niña tranquila, como mi aspecto refleja... pero que enfadá me parezco a la alemana de Canalejas”. Nivelazo.

Encaramos ya la recta final de la velada con José Manuel Caballero como el poderoso dueño del lujoso yate que estuvo atracado durante meses en el muelle gaditano, golpe tras golpe. Y cerramos la final con un clásico del romancero como el incombustible Ketama, homenajeado por sus compañeros antes del fallo. Nos enseñó su particular Ketamasutra junto a su inseparable Cuki, dos genios del arte del bastinazo.

Tras casi cuatro intensas horas de diversión, a la 1:14 el jurado presidido por José Duarte compareció para anunciar los nombres de los ganadores, con todos los participantes hermanados sobre las tablas. Unos lograron premio y otros no, pero el buen rato que disfrutamos fue cosa de todos. Larga vida a la modalidad del cartelón.