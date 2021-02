El dilema entre volver a febrero marcó las Fiestas Típicas del año 1976

El año 1976 también fue histórico para el Carnaval de Cádiz. Entonces no fue una pandemia quien le abrió las costuras sino una ola de democracia que le arrastró hacia febrero. El Carnaval de 1976 fue el último que se celebró en el mes de mayo y, además, el primero que se celebró sin el padre creador de la comparsa, la modalidad más pasional. Paco Alba había muerto en enero y pocos meses después la fiesta gaditana aún estaba prácticamente de luto.

La hemeroteca de Diario de Cádiz guarda auténticas joyas que iremos desmenuzando en estas páginas. En 1976, con páginas a color, el rotativo centenario ofrecía jugosas declaraciones de autores tan reputados como Antonio Martín, Fletilla, directores de coros como El Quini o cuarteteros como El Peña, que había logrado fama por ser uno de los históricos componentes de 'Los beatles de Cádiz' de Enrique Villegas.

En los recortes del suplemento editado por este medio que les ofrecemos hoy podemos ver a Antonio Martín diciendo, por ejemplo, que habría que eliminar de la fiesta a quienes la utilizan para su lucro. Años después muchas agrupaciones han llegado a convertirse en sociedades. El mundo gira a gran velocidad.

El Quini, sobre la vuelta a febrero que se produjo en 1977, no sin polémica, advertía. "Yo soy partidario de estas fechas. Para volver a febrero ha de ser con todas sus consecuencias, con la implantación del antiguo Carnaval. Si no, me quedo con este mes. Mayo o junio se presta más al lucimiento de lo que actualmente es la fiesta. Añoro febrero si vuelve el Carnaval de verdad, con sus máscaras, el raso, el brillo... Esa plaza de las Flores, los alrededores del mercado, el ambiente de los bares. Así sí sería el primero en apuntarme a febrero". Y el Carnaval volvió a su lugar.