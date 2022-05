El cartel más votado para el Carnaval de Cádiz 2022, entre la decepción y el orgullo por ser de una joven de 17 años

La historia de la elección del cartel del Carnaval de Cádiz 2022, como todo lo que rodea a esta fiesta aplazada a la primavera por la pandemia del coronavirus, ha sido un poco rocambolesca. A pesar de que la votación popular había elegido la obra Carnaval, ilumíname para representar la edición que se celebrará el próximo mes de junio, finalmente ha sido seleccionada la propuesta Operación Carnaval Caleta, la tercera en discordia tras ser descalificada las dos primeras.

El cartel que fue elegido en primer lugar es obra de Violeta Manzano, una joven de 17 años natural de Badajoz que dentro de unos días alcanzará la mayoría de edad. Estudiante de 2º de Bachillerato de Arte en el IES Reino Astasi, quedó fuera de la selección final por ser menor de edad. Esto se debe a que las bases del concurso dicen que "podrán participar en el concurso las personas físicas o jurídicas, con plena capacidad jurídica y de obrar", lo que motivó la decisión final tomada tanto por el jurado como por el secretario general del Ayuntamiento.

Esta determinación ha dejado sensaciones encontradas tanto en Violeta como en su familia. Por un lado, se muestran muy orgullosos de haber llegado tan lejos la primera vez que esta aspirante a estudiante del Grado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla se presentaba a un certamen de este tipo. Por el otro, existe cierta decepción por la forma en la que ha quedado descalificada a pesar de liderar la votación popular.

Antonio Manzano, padre de Violeta, ha explicado a este medio que "mi hija llamó al Ayuntamiento los días previos al concurso" para realizar la consulta pertinente sobre si era posible su participación en virtud a lo que señalan las bases. "Nos dicen que no hay problemas si va avalada por los padres. Si a nosotros nos hubiesen dicho que no podía presentarse, no se habría presentado, ya que le ha llevado mucho tiempo hacer el cartel y está terminando el Bachillerato", ha argumentado.

Ante la respuesta que Violeta recibe del Consistorio, decide mandar el cartel con toda la documentación autorizada por sus padres, con documentos como los correspondientes certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Cádiz, en este caso a nombre de sus tutores legales por ser menor de edad.

Antonio ha señalado que "vamos a analizar las bases con un amigo abogado" para ver la posibilidad de presentar un recurso a la resolución del jurado, aunque ha reconocido que, "si al final las bases no nos dan la razón, pues habrá que acatarlo".

El padre ha apuntado que la preocupación de su hija no es el dinero del premio -que asciende a 6.000 euros-. "Por lo menos, podrían darle un certificado de que ha sido finalista o algo. Se conforma hasta con unas entradas para ver los Carnavales", ha manifestado Antonio, a lo que también ha añadido la enorme afición de su hija por la fiesta gaditana. "Es una historia bonita que gane y sea la más votada una niña de 17 años", ha resaltado Antonio.

Con todo, de la obra ha reseñado que "pensamos que era muy simbólica, atractiva y alegórica de la ciudad y el Carnaval, con el Gran Teatro Falla como el alma que da luz al Carnaval", a lo que se suman algunos tipos representativos de los últimos años.

A pesar de este sinsabor, Antonio cree que su hija "lo volverá a intentar" en próximas ediciones, aunque sí ha aseverado que "hubiésemos preferido no saber el resultado final" por la decepción que le ha ocasionado a Violeta. "Estamos muy satisfechos porque nuestra hija ha sido seleccionada entre las cinco mejores obras de un concurso tan importante. Eso era un orgullo. También estoy cabreado porque esto es como si a Beethoven le hubiesen prohibido componer por ser menor de edad. Estoy un poco disgustado porque no nos parece justo", ha aseverado.