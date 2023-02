Carnaval de Cádiz 2023: Un sábado de coplas tranquilo

El segundo sábado de Carnaval no tiene nada que ver con el primero. El número de visitantes en la ciudad decrece ostensiblemente -aunque se veían muchos autobuses en la carretera de Astilleros- y eso posibilita menos bullas y espacios más diáfanos en los que disfrutar del elemento diferenciador de la fiesta gaditana: las coplas. Desde este mediodía sonaron en varios lugares, dándole su sitio al público más madrugador y a agrupaciones de la cantera. Entre las personas interesadas en escuchar, algún que otro aficionado del Rayo Vallecano, empapándose de Carnaval antes de marchar hacia el Nuevo Mirandilla para ver a su equipo contra el Cádiz.

Los pequeños fueron protagonistas en los tablaos de San Juan de Dios y del paseo de Canalejas. En el primero, entre otras agrupaciones, pudo verse a las chirigotas ‘Las santitas’ y ‘Los que van un paso por delante’ y la comparsa ‘Las del patio de mi casa’ o ‘La última savia’, que es su idea verdadera. En el segundo, que bien podría haber estado algo adornado, poco antes de las tres de la tarde actuaba el cuarteto infantil ‘Los consentidos’ y esperaba su turno otra formación de la misma modalidad: ‘Los que siempre la empatan’.

Precisamente este cuarteto era uno de los participantes en la fiesta de las Papas Aliñás que la asociación de vecinos de Santa María celebró en la parte alta de la plaza de la Merced. Allí, a las dos y media de la tarde se habían acabado los 500 kilos puestos a disposición del público. Mientras, cantaba en el escenario la chirigota ‘Los jefes de Cádiz’ y esperaba la comparsa ‘El embrujo de Cádiz’, habiendo ofrecido ya su repertorio el cuarteto ‘Escuela taller de gladiadores El Pópulo’.

En la calle Regimiento de Infantería también eran considerable las colas para pillar los platos de migas que estaba ofreciendo en su sede la Casa de Extremadura en Cádiz.

Los coros en la Viña y el Mentidero

“¿Por donde están hoy los coros? ¿Por donde puedo escuchar chirigotas?”, preguntaba un hombre en la calle Pericón a los agentes de la Policía Local que controlaban que todo fuera bien en el carrusel de coros. Y es que el ambiente estaba bastante repartido por el centro de la ciudad, aunque con dos centros de atención importantes: la Viña y el Mentidero.

La calle de la Palma estaba completamente llena para escuchar los tangos de uno de los carruseles de la jornada, que cambiaban la plaza de Mina y la de Abastos, por estos dos barrios. ‘Al-Andalus’, ‘Casa Remedios esquina con Cádiz’, el coro callejero ‘Los tercios de Frade’ , ‘Aquí no se rinde nadie’, La voz’, el coro juvenil ‘La Liga’ y ‘Los Martínez’ se repartían en un circuito que recorría esa calle principal del barrio, San Félix, Pericón de Cádiz y Cristo de la Misericordia. Aplausos y alegría cuando una de las bateas se paraba delante del gentío que se aglutinaba en la zona. Los agentes iban delante de los tractores para controlar el camino sin incidentes.

Pero aunque el gran público estaba allí con los coros, las ilegales ya empezaban también a cantar cerca de las cuatro de la tarde. Otras se veían ya por la zona, aunque todavía con el avituallamiento, como en Macías Retes las ‘Cadiwoman, este año ‘Las Spice del Padrón’, o la chirigota platónica ‘Un mundo feliz’. También cogiendo fuerzas se encontraban en la calle Sagasta, delante de la Pastora, ‘Los llorones’, una de las más buscadas de esta semana. Mientras, ya cantaban por los callejones ‘Mi qué clan’, que tras asaltar el capitolio con Donald Trump “nos ha acogido Santi Abascal”. En la calle Sacramento casi esquina con Columela ofrecía sus rimas de romancero el politólogo Pablo Simón, llamado en Carnaval ‘El politoloco’.

El Mentidero fue otro de los puntos atractivos del sábado con los coros alrededor de su plaza llena de gente. Turnándose fueron sonando los tangos de ‘Vive!’, ‘La burbuja’, ‘La fiera’, ‘Las del puerto’ ‘Los negros’, ‘Un mundo ideal’ -que animaba a los presentes con ‘Qué bonito está mi Cai’-, ‘El día de mañana’ y ‘La reina del sur’ .

En las calles adyacentes, poco movimiento, aunque había algún ratito para escuchar a callejeras. Como la del Parchís ‘Los que se jartan despacio’ en la calle Ceballos’ o una reinas Isabel resucitadas en la calle Cervantes, contando todos los problemas de sus hijos. “Pero me siento dichosa porque ninguno es de Sevilla”, remataban uno de su cuplés. “Felipe Juan Frolián... yo no me cambiaría por tu padre”, agradecían también en su estribillo.

Ilegales repartidas

Mientras por el resto del casco antiguo se podían seguir escuchando coplas. Ya sonaban en la escalera de correos o en la Torre Tavira, con ‘Namasté, mi flor de toto’, que se convertían en reinas de la carpa “alocás, hasta el chichi de tanto meditar”. En el mismo lugar había cantado antes la comparsa ‘Las del tacatá’. En Sagasta no faltaban a su cita habitual los cuatro de ‘Paraíso caletero’, con sus palmeras en la cabeza, que reunían a un nutrido grupo de seguidores.

En Armengual, cantaba una virgen rockera con letras de dos rombos cuando empezaba a llover. “Qué bonito está mi Cádi, que bonita es mi ciudad, que rebosan los pantanos, cuando llega el Carnaval”, animaban al público que les escuchaban entre algunas gotas de agua. Luego empezaba su pase el romancero ‘Quillo, relativiza un poco’.

La tarde fue avanzando con las coplas mandando en las esquinas y rincones, aunque con actuantes y público mirando de reojo al cielo, pues las previsiones meteorológicas anunciaban lluvias. También estuvieron atentos al resultado del Cádiz-Rayo Vallecano, finalmente feliz para los intereses cadistas a pesar del prolongado descuento que hizo sufrir a los que estaban en el estadio y a los que seguían el partido desde la calle entre copla y copa.