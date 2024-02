Parad de una vez

Las fiestas de las carnestolendas acaban hoy en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo no. Porque en Cádiz siguen hasta el domingo que viene. Es decir, el Carnaval invadiendo la Cuaresma. Qué porquería. Esta noche se quemará al Dios Momo pero estos mamarrachos seguirán emborrachándose de coplas (y de lo que no son coplas) por todo Cádiz. Qué hedor a orines en la calle Cervantes, ríos y ríos pestilentes bajando desde Gaspar del Pino con las excreciones de esta horda de desvergonzados. En vez de recogerse de una vez, en vez de volver al redil del Altísimo y prepararse para los tiempos de recogimiento que se avecinan, siguen con su tatachán tataratechero. Son incansables. Qué hartura. Llevan un mes dando la tabarra y todavía se sacan de la manga hasta ese engendro que denominan Carnaval Chiquito. Llevo tres días metida en mi casa por miedo a dar un resbalón y dar con mis posaderas en el duro suelo. Menos mal que yo también tengo mi particular joyero repleto de cintas como ese que llamana Carapapa, pero el mío con marchas procesionales y vídeos de las cofradías gaditanas recorriendo con esa elegancia sus calles. Ya falta menos. Parad ya, por el amor de Dios. Pecadores. No veo el momento de ver arder la imagen de la maligna divinidad de los carnavaleros para poder coger mi tacatá y encaminarme a San Antonio. Que por cierto, mucho alcalde nuevo pero las calles siguen llenas de porquería. Ay Bruno, Bruno... me estás preocupando.