Martínez Ares: "Estoy contento, aunque con sensaciones curiosas y raras"

Veinte años después de su última aparición en las tablas del Falla con una comparsa de concurso, en 'La revolución' (2002), Antonio Martínez Ares se enfundaba de nuevo el disfraz para liderar, delante, su nueva obra 'Los sumisos'. "Ya ha llovido", reconocía después de acabar una actuación muy celebrada por el público. "Estoy contento, con sensaciones curiosas, raras, porque nunca se sabe cómo va a reaccionar el público, qué va a pasar el primer día", exponía.

Mostraba su felicidad porque la idea había sido captada a la primera por el público. "Somos payasos, nos tratan como tales, salimos de la prevención a cantar las coplas que no se pueden cantar pero que se pueden cantar", apuntaba Ares rememorando tiempos pretéritos de mayo y casetas. "Estas son unas Fiestas Atípicas Gaditanas", precisaba.

Dos grandes letras emocionaron al respetable. El corto formato de este concurso no permite muchas estrategias. "Cada uno pensará su táctica, su historia, pero con solo tres actuaciones, si vamos a la final, claro, no se puede uno guardar mucho", explicaba. El autor admitía que aún le quedan letras por escribir. No hay tanto tiempo como otras veces entre pase y pase para componer "pero no queda otra y seguro que saldrá todo bien".

Sus compañeros de cante le abrazaban. Faly Figuier consideraba que había sido "un disfrute" y coincidía con su poeta en que el mensaje había calado "desde la presentación porque es una idea muy carnavalera". Y piropeaba a su autor: "Está pletórico y tiene guardados grandes letrones", concluía.