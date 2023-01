Luis Rivero: “Sacando el coro he podido saborear el hacer Carnaval puramente por afición”

–¿Es un honor abrir el Concurso de la normalidad o le hubiera gustado que ese honor hubiera recaído en otro?

–Es un concurso especial, que vuelve a su fecha habitual. Lo acogí de buen grado por eso. Puede ser un concurso que en su comienzo tiene un componente sentimental. Si a eso le sumamos que es sábado, con la logística que supone llevar a 50 personas, la verdad es mejor así que un día entre semana.

–¿Qué nos trae ‘La Voz’ que se pueda adelantar?

–Algo que la gente pueda esperar de nosotros. Y dentro de eso, intentar variar y hacer un repertorio dinámico, con mensaje, con fuerza y que transmita lo máximo posible.

–¿Le ha costado mucho hacer un coro casi inmediatamente después de otro?

–No demasiado porque esta idea la tenía yo para 2021. En 2022 al ser en mayo decidimos cambiar, porque iba a ser ‘La Voz’, y no sabíamos si íbamos a tener el tiempo necesario para desarrollarlo. Buscamos una idea más veraniega e hicimos ‘Químbara’. ‘La voz’ es una idea que tenía muchas ganas de sacar adelante, porque tal y como la concebía en mi mente creo que puede funcionar. En ese sentido no me ha costado tanto. Más cuesta llevar adelante 50 personas y todo lo que el coro conlleva.

–Regresan coros como el de Pardo y el de Los Niños. La pelea se recrudece. ¿Le preocupa?

–Preocupar no es la palabra, pero evidentemente hará que sea más complicado conseguir ganar o entrar en la final. Para el concurso es mucho mejor y supone una motivación extra. Es fantástico que haya competencia.

–Muchas voces critican que cada vez es más difícil escuchar un buen tango y que los coros apuestan sobre todo por el espectáculo. ¿Qué opina sobre esto?

–No es de ahora esa discusión, es de siempre. Lo que pasa es que cuando una generación pasa a ser más mayor y viene una generación por detrás, pues supongo que todos vamos adoptando ese papel de abuelo cebolleta. Y en algún momento me tocará a mí cuando sea más mayor. Pasó en los años 80 a coros como ‘Entre pitos y flautas’ o ‘El callejón de los negros’. Y se decía que no, que eso no era carnaval, que dónde estaba el tango. Creo que todos cantamos tangos, aunque es verdad que ahora quizás hay una saturación del número de agrupaciones, en la sobreexposición a nivel de de Internet y de redes de las agrupaciones que hace que se comparta muchísimo más y bueno, es verdad que se ha ido apostando por ciertas cosas que si bien era absolutamente llamativo lo que hicieron ‘Entre pitos y flautas’ y ‘El callejón de los negros’, o lo que después venía haciendo Migueles, pues ahora se va yendo un poco más allá. Pero no solo nosotros, estos mismos como Pardo o Migueles también hacen cosas ahora que no hacían hace 30 años. Todos intentamos hacer buenos tangos y yo creo que los hay. Creo que es una discusión un poco eterna.

–Después de tantos años en el Carnaval, ¿qué le impulsa a seguir componiendo?

–Siempre digo que el Carnaval forma parte de mi vida. Esto es un modo de vivir también. Y la pandemia me hizo sentirlo más, al echarlo de menos en mi rutina. Y a eso le sumamos que es algo que comparto con amigos, con familia, y me aporta mucho. Sacando el coro he podido saborear hacer Carnaval puramente por afición. Y luego, claro, hay ua ambición competitiva y de probar si hacemos esto, si hacemos lo otro, Intento darle vueltas a las cosas, aportando algo. La innovación llega con la búsqueda de la mejora, aunque a veces se acierta y a veces no.

CASAPUERTA Estamos seguros de que así no se le llama a la entrada a los bloques de pisos en Tarragona, localidad natal de nuestro entrevistado. Y él, realmente gaditano por más que diga su Documento Nacional de Identidad, ha elegido esta palabra de entre las que conforman el rico y variado ‘idioma’ de la Tacita de Plata. “Me gusta porque es mucho más que el portal o el zaguán de una casa o edificio... Es una palabra que me lleva a una infancia de juegos y una juventud de secretos y amores cautivos”, refleja Luis Rivero. Juegos, secretos y amores cautivos. Ay, Luis, no escondes tu ná. Trisnina.

–Firma ahora su coro junto a Juan Manuel Moreno Gandul, con quien también ha hecho comparsas. ¿Qué le ha aportado esta coautoría?

Con Juanma, desde que hicimos las comparsas de Alcalá de Guadaíra, me he compenetrado muy bien. Tenemos absoluta sinceridad y confianza y compartimos la forma de hacer las cosas. Tenemos vidas paralelas en nuestro día a día, laboral y familiar. Incluso generacional, porque estamos en edades muy parejas. Es una persona con un talento increíble, impresionante. Pensé que me podría venir muy bien cuando le propuse entrar en ‘Químbara’ y funcionamos muy bien. La música del tango es mía, eso es lo más claro, y los cuplés son más de él. En lo demás trabajamos los dos.

–¿Volverá a hacer una comparsa en letra y música en Cádiz?

–A día de hoy no, aunque todos los años tengo propuestas. Estoy muy contento con el coro y creo que para hacer una comparsa tendría que tener muy claro que puedo competir. Es decir, que voy a tener la capacidad de que voy a hacer algo para estar arriba. Pero mi vida actual me lo hace complicado. No estoy dispuesto en estos momentos a sacrificarme para eso. Ahora bien, ¿que es algo que puedo hacer en el futuro?, pues puede ser.

–Será el último Carnaval organizado por el equipo de Gobierno de Kichi, ¿Qué balance hace de estos años?

–A nivel de Carnaval, teniendo en cuenta que Kichi ha vivido desde dentro la fiesta, creo que ha sido una oportunidad perdida. No creo que haya habido ningún avance significativo en estos ocho años. Ni un cambio ni una propuesta distinta. El único cambio, y después de pedirlo muchos autores y grupos, ha sido eliminar el Patronato. Y eso no ha conllevado una mejora de la organización del Concurso. La sensación general es de descontento, sobre todo por ser el alcalde una persona del Carnaval. Ha resultado un poco bluf.