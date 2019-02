“La idea de esta manada es la lucha conjunta del hombre y la mujer”

A las nueve de la noche estaban todos maquillados y disfrazados menos el capitán, Faly Mosquera, fiel a su ritual de cada año. “Voy a comprar unos pitos de árbitro para la manifestación”, decía el mítico director al letrista, Francisco Javier Ramírez Chato. ¿Una manifestación en lugar de un pasacalles? Pues sí. Al tipo. ‘La manada’ iba hacia el Falla como “comparsa de hombres defendiendo la igualdad”. Con un nombre repleto de tantas connotaciones negativas, el riesgo era un hecho. Al Chato le ha sido “muy difícil hacer un repertorio para un tema tan delicado. Sabes que estás en el filo de la navaja y que si te resbalas te puedes cortar”. Para evitar cortarse el autor consultó con varias organizaciones feministas a la hora de enfocar la confección del repertorio. “Y mi confesora ha sido Dina E. Torres, que me ha ayudado mucho”, apuntaba.

El letrista de la comparsa consultó con varias organizaciones feministas para elaborar el repertorio

La idea surgió tras participar este coplero en la manifestación del 8-M del año pasado. “La manada somos nosotras, un lema de aquel día, me marcó. El lobo no es nada sin la manada, pero la manada no es nada sin el lobo. Una manada tiene una connotación negativa ahora, pero la idea de esta manada es la lucha conjunta entre el hombre y la mujer. Eso queremos representar”.

Ramírez reconocía que el nombre de la comparsa “es áspero”, pero pedía “que el aficionado la escuche, que espere a los 25 minutos de actuación y luego valore”. Contaba el veterano comparsista que los componentes en los ensayos le decían “Chato, no sé en qué puesto vamos a quedar, pero esta comparsa era necesaria y a ti te ha tocado escribirla”. Según el coplero, “esa ha sido la satisfacción más grande, la de verme arropado a pesar de lo arriesgado de la idea”.

En el parque infantil de la calle Jesús Nazareno, donde se concentró el grupo antes de ir hacia el Falla para cerrar la preselección, el color morado era el denominador común de los tipos, confeccionados por la empresa Quattro’s. Falda y pantalón en cada comparsista. En los sombreros, un corsé “como símbolo de la opresión de la mujer”. Y el artículo 14 de la Constitución Española: “Los españoles son iguales ante la ley”. Un artículo “que no se cumple”. Ahí lleva razón, Chato.