El Carnaval de Cádiz exhibe fortaleza en Madrid con un ojo puesto en la Unesco

El Carnaval de Cádiz ha sacado músculo en la tarde-noche de este lunes en la capital de España escenificando sus encantos para presentar su candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En el Instituto Cervantes, en un acto organizado por el Ayuntamiento gaditano y la Universidad de Cádiz, participantes e intervinientes de todos los colores políticos y de casi todos los cargos posibles han hecho acopio de las excelencias de la fiesta grande de la ciudad para que en un futuro no muy lejano, probablemente 2024, España la presente como candidata nacional en la Unesco. Antes, tendrá que pasar el filtro de la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico de la próxima primavera. Allí, cada comunidad autónoma defenderá su propuesta, mas el Carnaval se antoja como una potente opción. Y todo ello gracias al empeño de la entidad impulsora, el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, y de la institución que recogió el testigo, la UCA, a través de su Cátedra de Carnaval y de la persona nombrada por la UCA para diseñar la estrategia, Francisco Perujo, el comisionado para la elaboración del expediente.

Un expediente en forma de singular 'pito-pen' que contiene el vídeo oficial que los asistentes al acto han podido disfrutar tras la bienvenida ofrecida por la periodista de Canal Sur Soco López. Posteriormente tomaba la palabra el director del Instituto Cervantes, el granadino Luis García Montero, que en calidad de anfitrión sumaba a la causa la institución que lidera y citaba un decálogo de razones por las que el Carnaval debe alcanzar tal logro. "Una tradición popular que sigue viva y no se ha anquilosado", expresó sobre una fiesta donde destaca "su libertad, su conciencia crítica, su mestizaje y su literatura". El escritor andaluz avisó que las gaditanas "siguen sabiendo cómo tratar a los fanfarrones" y destacó el protagonismo que ha tomado la mujer en el Carnaval en los últimos años.

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', se atrevió con una copla antigua como inicio de su discurso antes de indicar que estamos ante "un paso más para la consecución de un anhelo que emana desde el propio pueblo. El Carnaval de Cádiz encierra en sí mismo un valor incalculable que opera mucho más allá de la calidad y belleza que supone como vehículo transmisor de la capacidad creativa que toda comunidad ostenta”. En este sentido –ha añadido-, "la copla de carnaval es el hecho diferencial que materializa en Cádiz el talento, la capacidad, la necesidad de crear de los gaditanos y las gaditanas. Con una musicalidad, una métrica y una intencionalidad muy marcadas y que para nada pueden ser enmarcadas dentro de los estándares de lo convencional, porque precisamente, frente a lo establecido, es por lo que el Carnaval de Cádiz se construye, erigiéndose en herramienta de una colectividad que, desde lo popular, desafía todo poder, toda regla que pretenda controlarlo". Kichi se despidió con un rotundo "el Carnaval de Cádiz, en realidad, ya es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Lo que ocurre es que todavía la Unesco no lo sabe".

El rector de la UCA, Francisco Piniella, precisó que esta candidatura se presenta en Madrid con cinco fortalezas, "la más importante: el propio Carnaval de Cádiz, que reúne todos los atributos de la UNESCO para ser distinguido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El respaldo de otros carnavales, que consideran al de Cádiz como un referente, un modelo, un canon, y admiten que debe ser el primero en España en recibir esta distinción. Traer a Madrid no una propuesta sino una candidatura en firme con la documentación elaborada. La adhesión de miles de personas de todo el mundo y el apoyo unánime de todas las instituciones".

También intervino Antonio Montiel, presidente del Aula de Cultura, colectivo que en 2013 se propuso esta meta y comenzó a recoger firmas para alcanzarla. Recordó que se pusieron manos a la obra cuando vieron que alcanzaba el beneplácito de la Unesco la dieta mediterránea.

El presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, manifestó que "el Carnaval de Cádiz no es solamente una manifestación cultural. Estamos ante uno de los grandes motores sociales y económicos de una provincia que necesita exprimir cada uno de sus recursos. Saben que el turismo es un sector vital para su desarrollo. En la Diputación de Cádiz, tenemos más que claro que hay seguir creciendo como destino, mimando a los viajeros y ofreciéndoles cada vez más atractivos". Incidió en que el Carnaval "es un elemento dinamizador y generador de empleo, en sectores tan diversos como la hostelería, la artesanía o la estética. Se calcula que el impacto económico del Carnaval en la provincia de Cádiz llega a rondar los 20 millones de euros al año. Todos estos argumentos son más que suficientes para reivindicar la importancia cultural, etnográfica y económica de una fiesta en la que se vuelca toda una ciudad. Si me permiten decirlo, toda una provincia e incluso, cada vez más, toda una comunidad autónoma”.

Cerró el turno de intervenciones el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, para quien este reconocimiento "es más merecido y ahora llega el salto definitivo para conseguirlo con el apoyo de todas las instituciones y, por supuesto, de la Junta con su presidente al frente" y "nos vamos a dejar la piel en esa comisión". El Carnaval de Cádiz es "una de las mayores credenciales de la marca Andalucía y España. Hoy estamos más cerca de lograrlo y con la certeza de que es único. No concebimos un Cádiz sin carnaval y un carnaval sin Cádiz". Antonio Sanz afirmó que "no es solo fiesta, es cultura, arte, convivencia, economía y sobre todo, es libertad", se extiende a todo el territorio nacional y trasciende también el tiempo, puesto que "se vive el Carnaval siempre no solo en febrero". Y genera riqueza, "es fusión. Todos cabemos en el carnaval. Es una tradición imposible de comparar", destacó.

No faltaron las coplas, que hicieron disfrutar, y mucho, al público presente. El Selu con 'Lo que diga mi mujer' y 'Los enteraos', recordando el coplero con gracia que "lo vamos a conseguir, el no ya lo tenemos". Selu, con ironía, dedicó la actuación a tres políticos invitados que no acudieron al acto: Pedro Sánchez, el ministro Iceta y Juanma Moreno. Y Las Niñas de Cádiz con 'Las barrigas del puente', echando de menos a ese albañil de Jaén que las embarazó. Arte callejero y cuplés verderones arrancaron muchas carcajadas.

Arroparon con su presencia el acto el actor isleño Alex O'Dogherty, el músico gaditano Riki Rivera, el pregonero del Carnaval de Cádiz 2023, Joaquín Quiñones; el presidente de los Antifaces de Oro, Antonio Rivas; el presidente de la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga), Antonio Procopio; y el presidente de la Fundación Cádiz Club de Fútbol, Pepe Mata.