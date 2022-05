El Carnaval de Cádiz juega sus cartas

Jesús García y Álvaro Merchán son dos estudiantes universitarios de Jerez a los que su pasión por el Carnaval les llevó a crear un juego de mesa relacionado con la fiesta grande de Cádiz, en el los componentes son sus protagonistas. “La idea surgió una tarde de verano. Álvaro y yo somos aficionados a los juegos de mesa y nos dimos cuenta de que no existía uno dedicado al Carnaval. Buscando alternativas entendimos que la mejor opción era un juego de cartas con una dinámica fácil”, cuenta Jesús. Y así nació ‘Local de Ensayo’, un juego “muy parecido a otro muy famoso llamado Virus”.

El juego consiste en formar tu propia agrupación carnavalesca, de ocho personas, con sus directores, octavillas, tenores, instrumentos… “Cada carta es un carnavalero conocido y cada una tiene su puntuación de 4 a 7, salvo Manolín Santander, el único con 8”, explica Jesús García. ‘Local de Ensayo’ está diseñado para que disfruten de 2 a 6 jugadores “desde cuatro o cinco años y no hace falta ser aficionado al Carnaval”. Al final gana “quien obtenga la máxima puntuación posible” en una partida que no dura más de 20 minutos “o incluso menos cuando ya le has cogido el truco”.

Cada carta corresponde a un famoso componente de agrupaciones

Entre las estrellas de la fiesta destacan Ángel Subiela, Pacoli, Carli, Puchi, Lulu, Pedro Páez, José Otero, Milián Oneto, Palmira, Emilio y Manolín Santander o Faly Mosquera. Todos ellos han dado su permiso para que sus imágenes sean reproducidas. El juego contiene 65 cartas: 20 componentes, 20 instrumentos y 25 comodines. “Los comodines pueden ser autores como Selu o Canijo… y los hay que son Filtraciones a la prensa, Antología de Verano o Comienza el COAC”, apunta García. También cuenta el juego con una expansión con cinco cartas de agrupaciones callejeras, entre ellas la chirigota del Airon o la de las Niñas. “También hay cartas de artesanos, maquilladoras y la cantera, porque hemos querido que esté representado todo el Carnaval”, añade.

Las fotografías reflejadas en las cartas han sido realizadas por Miguel Hernández ‘Miguelete’, Javi Caravaca, Manuel Fernández, Albera Fotos, Saraila Fotos, Germán Periáñez o Gabriela V76. Asimismo, el juego ha contado con la colaboración desinteresada de Sergio Hervás, que ha participado en el diseño.

La financiación de este juego llegó por crowdfunding. “Quienes se interesaron por tener el juego pagaron por la reserva y ya los estamos enviando”. La primera tirada ha sido de 300 ejemplares, de los cuales más de 200 ya estaban reservados. Se puede adquirir a través de las redes sociales de Local de Ensayo en Instagram, Twitter y Facebook al precio de 20 euros. ‘Local de Ensayo’ se presentará el próximo jueves 12 de mayo a las 19.30 horas en el café-teatro Pay-Pay.

“Estamos muy contentos con el resultado y la acogida ha superado las expectativas que nos creamos. La verdad es que lo vemos muy completo”, concluye Jesús García.