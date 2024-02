Candela, la pequeña romancera que causa sensación en el Carnaval de Cádiz

'Tritón, aquí está tu hija' es el romancero infantil que Jesús Henry Sotelo ha sacado junto a su hija Candela Henry, y que ha resultado una sensación. Candela es Ariel, una sirenita que quiere ir a jugar a la orilla de la Caleta, aunque su padre Tritón no quiere.

Un repertorio sin desperdicio en el que la pequeña Candela apunta maneras y brinda grandes dotes como romancera, pese a su corta edad. Al parecer, le corre por la sangre esto del Carnaval como buena hija de dos carnavaleros, su padre, un comparsista con muchos años de experiencia, y su madre Beatriz, directora de la única comparsa de mujeres que ha conseguido entrar en una final: 'We can do... Carnaval' o 'Las musas'.