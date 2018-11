El COAC 2019 alcanza los 133 inscritos en el penúltimo día de plazo

En cuartetos registró su alta del de Moreno, Cossi y Gago , 'Este año nos retiramos', tercer premio el pasado mes de febrero con ' Lo mismo nos vemos en Elcano que en clases de piano '. La modalidad cuenta a día de hoy con cuatro grupos inscritos tras el registro de un nuevo grupo de Barbate y a la espera de saber qué pasará con el cuarteto de Morera , defensor del primer premio y que aún no ha confirmado su presencia en el próximo certamen de coplas. Este martes saldremos de dudas.

Agrupaciones inscritas en el COAC 2019

ADULTOS

Coro Gran Reserva (Cádiz)

Chirigota Qué cruz de guía (Cádiz)

Comparsa La tierra prometida (Alcalá de Guadaíra, Sevilla)

Comparsa La castigadora (Cádiz)

Coro Gadix (Cádiz)

Coro Los espectaculares (Chiclana)

Comparsa La bella y la bestia (Cádiz)

Coro El protestante (Mérida, Badajoz)

Coro Doctor Febrero (Sevilla)

Comparsa El arrecife (Ronda, Málaga)

Coro El batallitas (Cádiz)

Chirigota Los que no valen ni para estar encondidos (Algeciras)

Coro Siguiendo tus pasos, Cádiz (Cádiz)

Chirigota Los quemasangre (Cádiz)

Comparsa El circo de la mariposa (Carmona, Sevilla)

Chirigota Daddy Cadi (Sevilla)

Cuarteto Aquí ya está to inventao (Córdoba)

Comparsa La llave (Chiclana)

Comparsa Los luceros (Cádiz)

Coro La nueva era (Cádiz)

Comparsa Apostasía-Libre (Huelva)

Comparsa Los vendehumo (Dos Hermanas, Sevilla)

Comparsa Las cachivache (Alcalá de Guadaíra, Sevilla)

Comparsa Lasssss envenenásssss (Cádiz)

Coro Al Oeste de Cádiz (San Fernando)

Chirigota Los cabroníssimos (Cádiz)

Chirigota Los yayoflauta (Cádiz)

Chirigota Paqui, baja aunque sea en pijama (Écija, Sevilla)

Coro Los del patio (Cádiz)

Chirigota No nos perdemos una (Roquetas de Mar, Almería)

Comparsa El viejo verde (Jaén)

Chirigota Tú de izquierdas y yo de derechas (Beniaján, Murcia)

Chirigota La maldición de la lapa negra (Cádiz)

Comparsa La atalaya de los canallas (Ubrique)

Cuarteto Matando el gusanillo (Cádiz)

Comparsa El patio del 75 (Cádiz)

Comparsa Un largo viaje (Conil)

Chirigota Los de Cádiz norte, pero norte norte (Santoña, Cantabria)

Comparsa Soy yo (El Puerto)

Comparsa Marcabru (Conil)

Coro Cádiz desde el cielo (Cádiz)

Chirigota Si yo dijera lo que pienso (Puerto Real)

Comparsa A base de palos (Tocina, Sevilla)

Chirigota Las momias de güete pa guá en la mutua (Puerto Real)

Coro El taller de los libretos prohibidos (Cádiz)

Chirigota La última y nos vamos (Chipiona)

Comparsa ¿Te lo cuento o te lo canto? (Cádiz)

Chirigota Hospital General San Gangui (Cádiz)

Comparsa La gaditaníssima (Cádiz)

Chirigota Los jarabe de palo (San José de La Rinconada, Sevilla)

Chirigota Si te he visto no me acuerdo (San José de la Rinconada, Sevilla)

Chirigota El sábado me lo trago enterito y el domingo me lo repito (San Fernando)

Comparsa No es país para cuerdos (San Fernando)

Comparsa Los veintegenarios (Sevilla)

Comparsa Músicos sin fronteras (Cádiz)

Chirigota Er Chele Vara (Cádiz)

Chirigota Los masones en adobo (Iluminatis de Cai) (Cádiz)

Comparsa Duérmete niña (Málaga)

Chirigota Los dependentistas (Sevilla)

Comparsa Los buscadores (Cádiz)

Comparsa El cerrojero (Cádiz)

Coro Coro El Viaje (Cádiz)

Chirigota Los cachitopan (Cádiz)

Comparsa Los cacerolas (El Puerto)

Coro El tango se escribe con tiza (Cádiz)

Chirigota El nombre me lo estoy pensando (Cádiz)

Comparsa El marqués de Cádiz (Cádiz)

Chirigota Los turoperadores (Conil)

Chirigota Las cosas del destino (Cádiz)

Comparsa La manada (Cádiz)

Comparsa La luz de Cádiz (Cádiz)

Chirigota No me tires tiritos en el pecho (Rota)

Comparsa Los vanidosos (Chipiona)

Coro Ópera Cádiz (Cádiz)

Chirigota Los busca pagas (Sevilla)

Comparsa No te molestes si te digo que ya estamos hasta el jigo (Sevilla)

Comparsa El renacido (Almería)

Chirigota Mateo que te veo (Alcalá de Guadaíra, Sevilla)

Comparsa OzBDC (Cádiz)

Chirigota Los fantasmibiris mamarrachibiris del templo de las coplibiris (Cádiz)

Cuarteto Los del bloque (Barbate)

Chirigota Esto está vigilao (Los Palacios y Villafranca, Sevilla)

Chirigota Los que tienen mucho que perder (Cádiz)

Comparsa El jurado (Cádiz)

Comparsa Todo está escrito (San José de la Rinconada, Sevilla)

Chirigota Los que vienen de etiqueta (Cádiz)

Chirigota ¿Salimos o no salimos? (Cádiz)

Cuarteto Este año nos retiramos (Cádiz)

Chirigota Tin-ta, tin-ta (Cádiz)

Chirigota Los que la tienen dura desde el final de la Dictadura (Mairena del Alcor, Sevilla)

Comparsa Los niños sin nombre (Cádiz)

Comparsa Los infinitos (Chipiona)

Chirigota La ciudad no es para mí (Cádiz)

Comparsa Qué bonita se te ve (Córdoba)

Chirigota Las niñas de Mª Carmen (San Fernando)

Comparsa Los carnívales (Cádiz)

Chirigota Pasando olímpicamente (Sevilla)

Comparsa En pie de guerra (Sevilla)

Chirigota Este año somos campeones (San Juan de Aznalfarache, Sevilla)

JUVENILES (21)

Chirigota Tú eres mi bro (Cádiz)

Comparsa Un cachito de ti (Barbate)

Coro Juego de Coros (Cádiz)

Comparsa El guía de Cádiz (Cádiz)

Comparsa El indeciso (Chiclana)

Chirigota Los de la Caleta (Cádiz)

Comparsa El gran show (Cádiz)

Comparsa Los maleducados (Cádiz)

Comparsa Hasta aquí llegó la broma (Cádiz)

Coro En tus cinco esquinas (Cádiz)

Comparsa La ciudad fantástica (Cádiz)

Chirigota Los de la parrilla (Cádiz)

Cuarteto Blanquita I y los caballeros de la mesa semicircular: The comedy (Guillena, Sevilla)

Chirigota Los que se colocan por primera vez (Dos Hermanas, Sevilla)

Comparsa El pequeño fantasma (Cádiz)

Cuarteto Me tocó la primitiva (Cádiz)

Comparsa La isla deseada (Cádiz)

Chirigota Quillo, tu cara me suena (Cádiz)

Comparsa Los fantásticos (Conil)

Comparsa Los abandonaos (Cádiz)

Cuarteto Esto skype y aquí hay que momart (Cádiz)

INFANTILES (13)

Chirigota Los guerrilleros de la piera cuajá (Barbate)

Comparsa Chabeta (Barbate)

Chirigota Los superminihéroes (Puerto Real)

Cuarteto Por culpa de Baltasar la que estamos teniendo que pasar (Medina Sidonia)

Chirigota Los de la cantera (San Fernando)

Cuarteto El cuarteto de los niños (Cádiz)

Cuarteto Los del pepito (Prado del Rey)

Comparsa Los descendientes (Puerto Real)

Cuarteto Échale una mano a la cantera (Cádiz)

Chirigota Esta chirigota está por descubrir (Dos Hermanas, Sevilla)

Cuarteto Locos por la roja (Cádiz)

Cuarteto Harry Potera y la piedra sofá (Cádiz)

Cuarteto Los nietos de Manuela (Cádiz)