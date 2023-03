COAC 2023 | 'El Morta' se lleva el Cajonazo en los IX Premios Holoturia

La sede de la Peña Paco Alba acogió el pasado domingo la gala de entrega de los IX Premios Holoturia 2023, recuperados este año tras el regreso del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla a su fecha tradicional del mes de febrero y tras haberse superado la anomalía que supuso la pandemia para la propia fiesta.

Ante un público entregado a la causa holoturiana, que no es otra que destacar todo aquello que se sale de la normalidad concursera, el acto de entrega de estos galardones sirvió para rendir homenaje a dos autores de la fiesta por diversos motivos.

En primer lugar, se recordó la figura de Paco Rosado, amigo y fiel seguidor de los Premios Holoturia, tanto que institucionalizó como himno oficioso de estos galardones un pasodoble de la comparsa 'Los tulipanes negros', de la que fue componente, que servía cada año para abrir el turno de micro abierto con el que los y las asistentes cierran esta gala con la interpretación de coplas holoturiables que se han cantado en el Concurso del Falla, teniendo como premio las estatuillas que no hubieran sido recogidas por los premiados. Con un vídeo interpretando la copla dedicada a un niño al que tuvieron que amputarle las manos tras pegarle su padre y su eterna frase de "esto es una reverenda porquería", Rosado estuvo y seguirá estando presente en esta gala.

El momento culmen de la jornada llegó con el homenaje que se le rindió al autor Servando Sabajanes Cortés, gran referente del humor surrealista en el Carnaval de Cádiz y máximo exponente a lo largo de su trayectoria del sentido que tienen los Premios Holoturia. Su grupo, además de repasar algunas de sus coplas, le dedicó un pasodoble para recordarle a su autor que lo que se merece es "un gran carajo de mar".

La gran sorpresa de la gala fue el Premio Cajonazo Holoturiano que se llevó Juan Antonio Muñoz Hiniesta el Morta, cuya comparsa 'El Don Juan de tus detalles' no consiguió el Premio Holoturia en ninguna de las categorías. Con un gran ambiente y varios de los premiados aceptando el espíritu de estos galardones, la gala se cerró con la célebre sesión de micro abierto. Los premiados fueron los siguientes:

Nombre

Yo iba pa mi casa y aparecí en la galaxia

Cameo innecesario

José Antonio Vera Luque, Israel Peña y José Aráuz ('Los jefes de Cádiz')

Me quito el sombrero

Cádiz de mi alma

No lo veo claro (gafas innecesarias)

Los incautados

Quise hacer un pasodoble... y me salió un cuplé

Los colaores, una comparsa de toda la vida (primer pasodoble de cuartos)

Un calentón lo tiene cualquiera

Adrián Páez Rodal (guitarra de Los trampucheros)

Tipo/concepto

Casa Remedios esquina con Cádiz

La modita cupletera, de los imitadores del Vera (cupletina innecesaria)

La voz

Princesa Holoturia