Arriba 'El telón' para los tangos

Arriba 'El telón'. El de los tangos, el de los coros. El primero del COAC, un telón de acero berlinés que han creado Antonio Segura y Juan Antonio Verdía. La directora, la siempre entusiasta Charo Quintero, confesaba que "ha sido muy duro llegar hasta aquí". Y es que en los primeros meses de ensayo hubo "miedo al Covid" y la forma de ensayar no fue la más ortodoxa. "Por cuerdas, separadas en días distintos, mascarillas, no podíamos reunirnos todos", contaba.

Era complicado porque el coro ensaya en un colegio, La Mirandilla, que hasta enero no dio el visto bueno a los ensayos. Y Charo, lasaliana de pro, no tiene más que palabras de agradecimiento al centro. "Es como mi segunda casa", reconocía. El ok del colegio "fue el empujón que necesitábamos".

Finalmente, y gracias al último tirón, que llevó al coro a ensayar de lunes a domingo, se fraguó el proyecto. "Venimos muy seguros con lo que traemos y confiados de que va a gustar", decía Quintero. ¿Y eso de ser el primer coro del Concurso? "Lo vi como algo positivo desde el primer momento, como una agradable responsabilidad y un acicate al ser los primeros después de dos años sin Falla", apuntaba.

El coro templaba nervios en camerinos. La calor jugó una mala pasada a una corista, que tuvo que ser atendida por los sanitarios. Allí, concentrado en su tarea, estaba el benjamín del coro, Alejandro Rivero Muñoz, un cotizado bajo que sigue la estirpe de su abuelo, el recordado y añorado Gerardo Muñoz, histórico del coro de La Salle Viña.