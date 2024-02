Ángel Piulestán o cómo escribir un cuarteto desde Segovia

Ángel Piulestán, el Piulestán chico, no es una cara visible del Carnaval. Le pesa no salir en escena con el cuarteto al que pone letra junto a Javi Aguilera y Toté, pero es uno de los artífices de que este grupo esté cada año entre los mejores de la modalidad desde que irrumpió en 2011 con 'Si Emilio hablara...'. Su participación como letrista no es nada habitual. Por motivos laborables está destinado en Segovia, de donde es su mujer. "Vine en preselección, volví a Segovia, y volví a cuartos para quedarme hasta ahora", explicaba al término de la actuación de 'Los coco de Cádiz'.

¿Cómo lleva este trajín? "Cómo lo lleva mi mujer, la pobre, pero ya va entendiendo la fiesta. Estoy con ella desde 2007 y ya es una experta en Carnaval", comentaba entre risas. Eso de estar a caballo entre Cádiz y Segovia lo ha hecho muchas veces. "Menos el año de 'Los niños de la Mary', 'Cuento de tronos' y 'Cari, resiste', que estuve destinado en Tarifa", aclaró

A más de 700 kilómetros de distancia es posible escribir un cuarteto. El teléfono es la clave. "Escribo con Javi Aguilera por teléfono. Horas y horas, eh. De coger el teléfono a las cinco de la tarde y colgar a las once de la noche". Además, en algún puente baja a Cádiz a ver cómo va la cosa. "Porque por mucho que tú expliques qué quieres hacer, después hay que desarrollarlo entre los componentes. Menos mal que estos son unos máquinas. Qué le vas a explicar a mi hermano o a Javi. Ya nos entendemos y son muchos años". Y recuerda que el año de 'Los tuyos' (2012) "cambiamos el tema libre la noche anterior. Yo bajé de Segovia y vi que no estaban haciendo lo que yo tenía en la cabeza".

El apellido Piulestán está íntimamente ligado a la modalidad del cuarteto. El padre de Ángel y Selu, fue un buen cuartetero en épocas pretéritas. El autor sabe de qué habla cuando se le pregunta por la salud del cuarteto. "Es bueno que haya en estos momentos tres grupos en competición. Le agradezco al cuarteto del Gago estos dos años en los que ha mantenido la modalidad, que no pudimos estar por mis asuntos laborales y por las actuaciones de Javo con el Yuyu", expuso. Gracias a la vuelta de su cuarteto y al de Iván Romero la modalidad ha dado un buen subidón este año. "Aquí hay que venir al cien por cien, a medio gas no se puede venir. Y este año ha coincidido que se daban todos los condicionantes para volver", concluía.