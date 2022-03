Ana Barceló, presidenta del jurado del COAC en adultos: “Contaré con gente de mi total confianza, honesta y sincera”

Echaba humo estos días el móvil de Ana Barceló, sumando por privado muchos ofrecimientos después de ser designada por el Ayuntamiento de Cádiz como presidenta del jurado en adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2020, el desubicado certamen que se desarrollará entre mayo y junio en el Teatro Falla. La doctora en Historia y maestra, jubilada después de muchos años trabajando en el gabinete de prensa de la Diputación de Cádiz, ha acogido “con enorme agradecimiento” la elección, máxime cuando se trata de “un concurso en un año raro, post pandemia, y en una fecha que no es la suya”. Todo un reto. Se recordará en el futuro como la presidenta del jurado de aquel COAC atípico.

Pocos días le han bastado para diseñar, casi en su totalidad, su equipo de trabajo. “Me quedan un par de confirmaciones, pero será gente de mi total confianza, sincera y honesta, porque de lo contrario no la hubiese elegido”, señala. Tal como recogen las bases del COAC en el artículo 12 será un jurado paritario, que apunta a contar con un número similar de mujeres y hombres entre los diez vocales titulares. Barceló deberá elegir también, por tener las espaldas cubiertas en caso de contagios, hasta un máximo de cuatro suplentes.

"El concurso no tiene por qué ser peor porque sea en mayo o porque haya menos grupos"

El perfil de sus vocales responde a personas aficionadas, tanto ligadas al carnaval callejero como al del Concurso Oficial. A Ana Barceló, que tiene un bagaje de un buen número de ediciones haciendo el papel de Mari Pepa Marzo en Canal Sur Radio para comentar los tipos de las agrupaciones, le hubiese gustado haber compartido el palco con los compañeros con los que vivió la experiencia en el COAC del año 2017, en el que ella ejerció como vocal de comparsas y coros. “No ha podido ser por diferentes situaciones personales de cada uno”, admite.

Entiende Barceló que el hecho de que el Concurso se celebre en mayo “es circunstancial” y que “para nada es una vuelta a las Fiestas Típicas, como han dicho algunas personas. No tiene nada que ver y hay que adaptarse a lo que venga. Ha venido de esta manera y habrá que hacerlo lo mejor posible”. Y es que, bajo su criterio, “el Concurso no tiene por qué ser peor porque sea en mayo ni porque vaya a tener menos agrupaciones, pues ya se sabe que la cantidad no es sinónimo de calidad”.

Ana Barceló confía en cerrar esta misma semana el grupo de vocales que junto a ella aceptará el envite de puntuar en el COAC más incierto de la democracia. “Que Momo nos ilumine”, desea por último.

Flechazo carnavalesco

Ana Barceló, albaceteña de nacimiento y gaditana de adopción, se prendó del Carnaval de Cádiz en 1983. Fue un flechazo provocado por las puestas en escena de dos agrupaciones y de sus indumentarias: la chirigota ‘Los mohosos’ y el coro viñero ‘Los caballitos que suben y bajan’. “Me impresionó tanto que desde ese mismo momento la fiesta me cautivó. Para colmo, el primer domingo de Carnaval de ese año escuché en directo, a un metro, a mi primera agrupación: ‘Los cegatos con botas’”. El bautizo carnavalesco no pudo tener más categoría. “Y ya el cariño con el que me acogieron los que cantaban, ofreciéndome de comer y beber sin conocerme de nada, terminó por enamorarme”, afirma. Desde entonces se interesó por los disfraces de los grupos, publicando varias obras sobre esta temática e investigando los tipos desde el siglo XIX.