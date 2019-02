La velada del Mundial en Cádiz tendrá 13 combates

El programa de la velada de muay thai Cádiz Fight Night, que se celebrará el día 23 de este mes a partir de las 19:00 horas en la Sala Momart Theatre de la capital gaditana, ya se conoce al completo, con pelos y señales como se puede apreciar en un cartel anunciador de la misma que recoge los rostros de todos los deportistas que subirán al ring, nada menos que 24.

La pelea estelar entre el gaditano Carlos Coello y el hongkonés Pak Yu Leung, en la cual se pondrá en juego el título mundial del peso pluma de la Federación Mundial, será la guinda de un acontecimiento más que interesante que contará con otros 12 combates, todos estos precediendo al más importante de todos. Los cuatro primeros los protagonizarán amateurs, el quinto será para amateurs pero sin casco y los ocho restantes corresponderán a la categoría profesional.

El orden previsto de los 12 aperitivos es este: 1º Patricia Coello (Chok Muay Cádiz) vs. Irene Barranco (Alcores Fight Club), 2º Dalía Areales Madueño (Ponce Team) vs. Slavia Salinas (Laqueus), 3º Andrés Fernández (Chok Muay Cádiz) vs. David Carvajal (Kai sing thai), 4º Juan Manuel (Ponce Team) vs. Isaac (Kai sing thai), 5º Desiré Rovira (Chok Muay Cádiz) vs. Blanca Hernández (Dim Cot), 6º Yohanna Alonso (Ponce Team) vs. Sonia Rodríguez (Furiol), 7º Isaac Araya (Muay Pam) vs. Soufian Ben Zerrout (International), 8º José León Roma (Ponce Team) vs. Hamza (Dim Cot), 9º Ousmani (Mamba Fight Club) vs. José Ángel (Camp Muay), 10º Gerardo Hernández (Club Taz Jinamar) vs. San Félix (JGS-Team), 11º Final torneo entre ganadores del 7º y el 8º, y 12º Carlos Araya (Muay Pam) vs. Carlos Campos (Camp Muay).