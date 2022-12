La selección española masculina, concentrada en La Isla

La selección española masculina de hockey hierba se estrenará el domingo ante Japón (17:00 horas) en el denominado 'Nations League Tournament Road To India' (Torneo Liga de Naciones Camino a India), que se disputará en la localidad de San Fernando hasta el miércoles 21 de diciembre y en el que participan siete combinados nacionales.

El equipo español, que dirige Max Caldas, comenzó este jueves una concentración en La Isla, en la que ya se prepara la próxima Copa del Mundo y por ello se ha organizado este torneo preparatorio entre siete selecciones que se encuentran en el municipio isleño, informó la Federación Española de Hockey.

Junto a España, se reúnen en San Fernando durante dos semanas, del 8 al 22 de diciembre, los combinados de Alemania, Bélgica, Francia, Japón, Corea del Sur y Gales.

Estas selecciones se entrenarán en el campo Pablo Negre y tienen previsto jugar un total de 21 encuentros preparatorios para la próxima Copa del Mundo, que se disputará en la India entre el 13 y el 29 de enero de 2023.

Los encuentros previstos de España le medirán después de a Japón a Corea del Sur el miércoles 14; a Gales el viernes 16; a Bélgica el domingo 18; a Francia el lunes 19; y concluirán el miércoles 21 frente a Alemania.

La lista de los jugadores convocados por España está compuesta por Pere Amat (Egara), Alejandro Alonso (Real Sociedad), Jordi Bonastre (At. Terrassa), Gerard Clapes (Egara), Pau Cunill (At. Terrassa), Pepe Cunill (At. Terrassa), César Curiel (Complutense), Eduardo de Ignacio (CD Terrassa), Bruno Font (Júnior), Mario Garín (Real Sociedad), Xavi Gispert (Egara), González de Castejón (Club de Campo), Álvaro Iglesias (Club de Campo), Borja Lacalle (Club de Campo), Joaquín Menini (Rotterdam), Marc Miralles (Real Club de Polo), Andreas Rafi (Barcelona), Adrián Rafi (Barcelona), Marc Recasens (Egara), Marc Reyne (Real Club de Polo), Ignacio Rodríguez (Club de Campo), Rafa Villalonga (Club de Campo) y Marc Vizcaíno (At. Terrassa).