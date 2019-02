"El público podrá presenciar un combate espectacular"

Carlos Coello, el deportista gaditano más laureado, se halla en puertas de pelear por el que sería su tercer título mundial de muay thai pues ya se adjudicó los de la WKN y el ISKA. Ahora toca el de la Federación Mundial y nada menos que en Cádiz este sábado. Nuestro peso pluma, a escasos días de la cita, ofrece a los lectores de Diario de Cádiz sus impresiones previas.

–¿Cómo se acerca al día D?

–Físicamente me encuentro muy bien y psicológicamente tengo muchas ganas de disputar este título mundial en mi ciudad para devolver sobre el ring todo el apoyo que he recibido durante los meses previos del Cádiz Club de Fútbol, instituciones, empresas y un montón de seguidores particulares que tengo en la Tacita.

–De momento, exitazo gordo con un lleno hasta la bandera.

–Colgar el cartel de no hay entradas 13 días antes de la fecha elegida para la velada supuso una alegría muy grande pero a la vez una pena inmensa porque en Cádiz no existe una instalación con más aforo y las condiciones adecuadas para acoger un acontecimiento deportivo de este calibre. Para la sala Momart Theatre se han vendido con mucha antelación las 1.000 entradas destinadas para el público cuando normalmente, con carteles de este tipo, el 40% se suele vender en las taquillas. Viendo esa magnífica respuesta de la gente, estoy seguro de que hubiéramos doblado la cantidad de aficionados, hasta un par de miles, en caso de haber dispuesto de un lugar con esa capacidad. El sorprendente ritmo de venta ha provocado incluso que la organización no haya tenido que utilizar de modo completo la promoción que tenía preparada.

–El ánimo del público parece más garantizado que nunca.

–Ahora tendré más apoyo todavía que cuando hace unos años conseguí en Cádiz el título internacional WBC delante de unas 600 personas. Que este combate por el título mundial sea en Cádiz influye en que tengo muchísimas ganas de agradar a mi gente, pero eso no me lo tomo como presión añadida a la que ya conlleva por sí mismo el heco de luchar por otro cinturón de campeón mundial sino como algo que me sirve para multiplicar la motivación. Estoy convencido de que mi gente vendrá a verme no solo pensando en el resultado del combate que protagonizo sino que acudirá por el tipo de deportista que soy y por la representación que vengo haciendo de mi ciudad a nivel internacional.

"Mi pronóstico es de un 60-40 a mi favor, una ventaja propiciada por que el público me empujará y me dará alas"

–¿Qué puede desvelar de Pak Yu Leung, su rival de Hong Kong?

–Presenta la dificultad añadida de que es ambidiestro, algo muy extraño en nuestro deporte porque la gran mayoría de los practicantes son diestros o zurdos. En los vídeos de peleas suyas que hemos estudiado desde que supimos que sería mi adversario hemos comprobado que en algunos de esos combates empleó la guardia zurda pero en otros la contraria. Eso convierte a Leung en uno de los rivales menos previsibles de todos con los que me he enfrentado por el momento a lo largo de mi carrera. En cualquier caso, pienso que el combate será pausado al principio, no como cuando hace un par de meses me hice con el título mundial ISKA frente al japonés Kunitaka cuando solo se habían cumplido 47 segundos del primer asalto. Eso sí, si se me presenta tan pronto la oportunidad de sorprender también a Leung con un golpe de codo como aquel, no la dejaré escapar.

–¿Qué tipo de pelea augura que verán los espectadores?

–Este combate será diferente a priori respecto a los que he disputado con anterioridad en España. Habitualmente me he visto las caras aquí con contrincantes que se basaban en los puños, con un estilo más de boxeador. Leung posee un estilo más tailandés, más pulido, más limpio. Ha desarrollado su carrera en Tailandia y emplea mucho tanto las piernas como las rodillas. El público va a poder presenciar un combate espectacular, más acorde con los que se acostumbran a ofrecer en aquel país. Será un combate de muay thai puro y duro, con dos estilos muy similares y en el que ganará seguro el que sea el mejor.

–Por último, mójese con un pronóstico.

–Mi pronóstico es que el combate arranca 60-40 a mi favor, una diferencia favorable por estar en casa, porque el público me empujará y me dará alas. Contra Kunitaka ofrecí el mismo pronóstico y no fallé. Ojalá se repita la historia, aunque en deporte nunca se sabe.