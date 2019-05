“He disfrutado muchísimo”

Manuel Toledo (20 años) aterrizó el pasado verano en el Municipal, procedente del APA Sancti Petri. Es su primera temporada como senior y tras haber conseguido asegurarse la plaza para jugar el ascenso, el centrocampista comenta sus sensaciones compitiendo en adultos. “Para mí fue una alegría que contaran conmigo para jugar en el primer equipo. Es el salto que estaba esperando y que otros compañeros habían dado años atrás, así que empecé con muchas ganas”, relata.

Una de las cosas que más le sorprendió al principio es el gran salto que hay entre categorías. “A la hora de competir es muy distinto a lo que yo conocía, toda la metodología era nueva para mí. El cambio ha sido muy brusco en tanto que aquí hay que tomárselo en serio, las sesiones de entrenamiento son dobles y el compromiso es fundamental.

Además, uno mismo también tiene que cuidarse, independientemente del trabajo en grupo”, continúa el joven. Por el contrario, lo mejor es que la adaptación al vestuario fue rodada. “El recibimiento fue estupendo. Les conocía de verlos jugar, alguna pachanguita que otra habíamos echado, y como dicen que soy un graciosillo (ríe) enseguida se creó muy buen vínculo”. Además, allí se encontró con Vicente y Pablo, compañeros de años anteriores.

Toledo siempre ha jugado como centrocampista o mediapunta, incluso alguna vez como delantero, pero desde que llegó al Chiclana, Lupi le colocó como interior abierto y extremo. “Lupi me aprieta las tuercas cada vez que puede. Es muy exigente conmigo porque también le he dado esa confianza y cree que todavía puedo dar más de mí. Es muy perfeccionista y muy claro, no te puedes relajar ni un momento porque enseguida ya lo tienes en la oreja (ríe)”.

De hecho, el pasado domingo el míster no bajó la guardia en ningún momento, dando indicaciones a sus pupilos a lo largo del choque. “Hasta que no pita el árbitro no se acaba el partido y por eso hay que mantener esa concentración para no tener que lamentar un error que tire por tierra el trabajo realizado durante los noventa minutos”. El mediocentro se encontró bien . “Nos quedamos con la felicitación del míster tras ganar un partido muy complicado por la primera plaza. Estamos satisfechos y con la cabeza puesta ya en el Ubrique”.

Toledo está feliz porque el equipo ha conseguido certificar su presencia en el play-off. Haciendo balance de su primer curso en el conjunto blanco, el joven cuenta que “he disfrutado mucho jugando” pero también confiesa que le gustaría haber jugado más. Ha ido convocado en 26 ocasiones y, aunque es consciente de la competencia, “cualquier compañero pensaría lo mismo. Creo que también es porque yo estaba acostumbrado a jugarlo todo y este año no ha sido tan fácil, pero no me puedo quejar (sonríe)”.

Reconoce que no está bien físicamente y sabe que “es algo que está en mis manos y que voy a mejorar pronto”. Su temporada no ha decepcionado en absoluto y se espera mucho de él en lo que resta de campaña. En cuanto esté en plena forma seguro que serán muchos los clubes que traten de pescarlo. Puede llegar muy lejos, solo depende de él.