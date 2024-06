Julián Álvarez y Lautaro Martínez prolongan la felicidad en la noche de Messi (2-0)

Atlanta/Un gol de Julián Álvarez y otro de Lautaro Martínez en el segundo tiempo le dieron la victoria a Argentina ante una valiente selección canadiense, en el partido inaugural de la Copa América, que convirtió a Leo Messi en el jugador que más encuentros ha disputado en la historia del torneo, con 35.

La 'Araña' volvió a reivindicarse y Lautaro aligeró el lastre de su falta de acierto con la Albiceleste para prolongar la felicidad del campeón del mundo, que dejó algunas dudas en forma de claras ocasiones canadienses para empatar en la segunda mitad (Jonathan David de cabeza y el mallorquinista Cyle Larin) y no aprovechó muchas propias para golear.

En medio de un ambiente de euforia del que era difícil de sustraerse, el equipo de Lionel Scaloni salió dispuesto a solventar el choque por la vía rápida. A ello ayudó la valiente apuesta de Jesse Marsch, que adelantó la defensa hasta el centro del campo, juntó líneas y no rehuyó el ataque. Su meta no abarca esta competición, sino el Mundial, y apostó por mirar a la cara al campeón del mundo.

Ficha técnica 2. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez (Nicolás Otamendi, m.74), Marcos Acuña; Ángel di María (Lo Celso, m.67), Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez (Lautaro Martínez, m.74). 0. Canadá: Maxime Crépeau; William Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan (Shaffelburg, m.59), Ismael Koné (Jonathan Osorio, m.85), Stephen Eustaquio, Liam Millar (Russell-Rowe, m.859; Jonathan David y Cyle Larin (Lareya, m.80) Goles: 1-0 (49') Julián Álvarez. 2-0 (87') Lautaro Martínez. Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN). Amonestó al argentino a los argentinos De Paul y Lo Celso y a los canadienses Kone y Cornelius. Incidencias: Partido inaugural de la Copa América disputado en el Mercedes Benz Stadium ante 70. 564 espectadores.

Una temeridad si te enfrentas a Ángel di María o Leo Messi con tantos metros a tu espalda. En diez minutos pudieron dar por solventado el partido, pero el primero estrelló el balón contra el cuerpo del arquero Maxime Crepeau, tras recorrer 20 metros en solitario, y al segundo se le fue por centímetros más allá del poste.

Canadá pudo irse al descanso goleada (un remate desde fuera del área de Leandro Paredes, un cabezazo flojo de Alexis Mc Allister), pero también encontró motivos para reforzar su apuesta, porque al desborde por la banda izquierda de Alphonso Davies solo le faltó rematador y, sobre todo, porque solo Emiliano Martínez, pleno de reflejos, evitó que Liam Millar, a bocajarro, diese la sorpresa (m.43).

No le alcanzó para más, porque al comienzo del segundo tiempo Messi encontró al borde del área a Mc Allister que se topó con el meta y el rechace lo aprovechó a placer Julián Álvarez, para reforzar la apuesta de Scaloni, capaz de dejar en el banquillo al mejor jugador de la Serie A. Luego la entrada de Lautaro con tiempo suficiente para fallar un gol y anotar otro (m.88, tras pase de su capitán, contentó a todos.

Y si no hubo felicidad plena fue porque Messi, pese a plantarse solo en dos ocasiones ante la meta canadiense, no marcó. No importa, porque el devorador de récords ha puesto la mirilla en la marca de los mejores artilleros, del que, con 13, le separan cuatro goles. Quiere sentarse a la mesa de Zizinho y Tucho Méndez antes de su despedida.