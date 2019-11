Con la celebración de tres nuevas pruebas para todos, este sábado ha finalizado en aguas de la Bahía de Cádiz el Campeonato del Mundo de Techno 293, que ha contado con la organización del CN Puerto Sherry en colaboración con la Federación Andaluza de Vela.

Después de seis intensos días, Cádiz corona a los cuatro nuevos campeones del mundo, que al igual que el resto de la flota lo han dado todo bajo condiciones que no se lo han puesto nada fácil en la búsqueda de objetivos. Tampoco a los comités de regata, que bajan el telón después de 41 pruebas y 72 bocinazos de salida, con una última jornada marcada por los chubascos y vientos de 10 nudos de intensidad media.

Mucha emoción pero ninguna sorpresa en la despedida, con la confirmación de los títulos a manos de los israelíes Daniel Halperin (Sub 15 masculino), Tamar Steinberg (Sub 15 femenino) y Tal Basik (Sub 17 masculino), además de la francesa Jade Bruche (Sub 17 femenino), esta última necesitada de la última prueba para ganar, y un podio para el país anfitrión con la medalla de bronce Sub 17 a manos de la balear Naiara Fernández.

El israelí Daniel Halperin le pone su firma al campeonato Sub 15 y se cuelga la medalla de oro con una decena de puntos de renta. La pelea era por detrás y entre sus rivales vence in extremis el italiano Federico Pilloni sobre el francés Victor Gaubert y su compatriota Francesco Forani, clasificados por este orden hasta el cuarto lugar. Un puesto más abajo aparece el español Billy Coll, que no ha podido hacer nada por mejorar el puesto que defendía pero se corona quinto mejor del mundo.

Se confirma también la victoria de la israelí Tamar Steinberg entre las niñas Sub 15, dando por bueno su asalto al liderato en la penúltima jornada. A la flamante campeona del mundo entre las más jóvenes del windsurf le ha ido bien la subida del viento y se despide por la puerta grande, ganando la prueba de la despedida. Junto a ella en el podio final, la también israelí Danielle Ziv y la polaca Anna Igielska. No ha podido ser para la española, y una de las grandes favoritas en las quinielas, Azul Sánchez, una melillense que firma el sexto puesto final.

Impresionante el último mano a mano protagonizado entre los israelíes Tal Basik y Adir Twill, que afrontaban la última jornada empatados en el primer puesto de la clasificación Sub 17 masculina y resuelven del lado del primero por un punto. Les acompaña en el cajón de ganadores su compatriota Ido Pomerantz, que ha esperado al último día para subirse al podio de forma definitiva. En el top ten finaliza el español de la territorial balear Xicu Ferrer, en el noveno puesto.

No menos fenomenal ha sido el final entre las chicas Sub 17, clase en la que la francesa Jade Bruche consigue el título en la última prueba, a la que llegó empatada con la israelí Mika Kafri. Un tercero de la gala frente a un cuarto de Kafri permitían a la primera hacerse con ese punto decisivo para saberse nueva campeona del mundo. Junto a ellas, la tercera mejor del mundo es la española Naiara Fernández, formando parte de un trío que se ha mostrado muy superior a partir de la mitad del campeonato.