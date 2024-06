Álex Baena: "Lamine Yamal debería estar en su casa viendo la Eurocopa y es una de sus estrellas"

Donaueschingen/"Va a ser una estrella mundial". Álex Baena no tiene duda de la dimensión de jugador que tiene la selección española con Lamine Yamal. A sus 16 años, cuando "debería de estar en su casa viendo la Eurocopa", ya es "una de sus estrellas" superando cualquier registro histórico de precocidad.

A sus 22 años, disfrutando de su primer gran torneo como internacional. Álex Baena ya se siente mayor al lado de Yamal. En su caso no se saltó escalones. Pasó por varias categorías de la selección española donde Luis de la Fuente captó su talento. Agradecido, espera su oportunidad para demostrar en el campo y reflexiona en una entrevista con EFE sobre el cambio de estilo de una España más vertical, el liderazgo de Rodri y la fe ciega en las opciones. "Si toca Alemania habrá que ganarla en su casa".

Un capítulo enterrado del que no quiere hablar, el incidente con el uruguayo Fede Valverde, le hizo ver de cerca la peor cara de las redes sociales, que tras cerrarlas ha vuelto a abrir. Y sufrió. Pasó los peores meses de su carrera que le han servido para madurar a base de golpes.

En menos de doce meses ha pasado de estar en el Europeo sub-21 a la Eurocopa. ¿Se frota uno los ojos?Desde que tengo uso de razón los veranos de Eurocopa estaba en mi casa viendo desde las tres de la tarde hasta la noche todos los partidos y ahora poder disfrutar de la selección es un sueño cumplido. Todo futbolista desea jugar un Mundial o una Eurocopa con su selección.¿Pensó que su temporada podía tener este broche?No porque empezamos el año raro con cambio de entrenador, ningún jugador estaba al cien por cien. Con la llegada de Marcelino todo cambió, físicamente, con balón y se vio que teníamos un equipazo. Nos faltaron un par de jornadas para meternos en Europa y al final piensas en que todo lo del principio te pudo perjudicar y dejar un sabor agridulce.Hay un seleccionador para el que es vital el trabajo de base de la selección.Es verdad que desde la sub-16 siempre nos hemos visto. Luis era ayudante con Santi (Denia), luego me hizo debutar con la sub-21 y en la absoluta. Es una figura muy importante en mi carrera que me de este premio y le estoy muy agradecido. Como antes a Míchel o a Emery que fueron muy importantes.¿Qué tiene de especial Luis de la Fuente?Sabe preparar bien los partidos como grupo. Una de las mejores cosas es que nos tiene a todos enchufados con muy buen ambiente. Lo más importante para él es el equipo y selecciona a jugadores que hacen mucho grupo, que son buenas personas y se nota dentro del campo que son una familia.¿Es la falta de ego una de las claves del éxito?Todos tenemos nuestro ego pero lo ponemos a disposición del equipo que es lo más importante. Nadie piensa en individualidad, todo se hace para el equipo y al final es la forma en la que disfrutamos. Nos llevamos bien y dentro del campo se nota.

Álex Baena durante el calentamiento previo a España-Andorra de preparación para la Euro. / Julio Muñoz

¿Qué puede aportar Baena a esta selección?Estoy preparado para cuando llegue el momento y si no llega apoyaré desde donde haga falta, en entrenamientos desde el primer día y si es en el campo daré lo mismo que en mi club. Puedo jugar en diferentes posiciones pero me siento más cómodo por dentro. Este año la capacidad en asistencias ha sido muy buena, la goleadora no tanto, pero siempre intento regalar goles a los delanteros y crear ocasiones.Juegue quien juegue en el centro del campo tiene las espaldas cubiertas con Rodri y su autoridad.Es el mejor pivote el mundo en este momento y cuando entrenas con él te das cuenta de la grandísima calidad que tiene, lo bueno que es. Luego fuera del campo es un líder, en el vestuario lo es. Se nota cuando uno es un líder y un referente. Como él también lo son Carvajal, Morata o Nacho que han vivido muchas situaciones, han ganado mucho y siguen desde el primer día que llegaron compitiendo con la misma ilusión de poder ganar más cosas.España ha pasado a jugar con dos extremos puros como Lamine y Nico, ¿es retoque o cambio de estilo?Es verdad que los de ataque somos de tener el balón porque nos gusta la posesión pero somos más verticales, con ataques más rápidos. Al final cuando tienes a Lamine, Nico, Ayoze, Ferran, jugadores que van muy bien al espacio y en el uno contra uno, no hay que esperar teniendo el balón a que se cree la oportunidad sino ir a por ellos. Es algo que hemos cambiado y nos viene muy bien.Hemos pasado a escuchar que lo importante es ganar por encima del estiloTodo el mundo quiere ganar, es verdad que hay maneras y maneras de hacerlo. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible, con nuestro juego, siendo respetuosos, yendo a por el rival y ese es el juego de España en este momento.Lo de Lamine es una locura...Le saco seis años ahora mismo, imagínate los demás si yo soy el más mayor dentro de los jóvenes. Debería de estar en su casa viendo la Eurocopa y está siendo una de sus estrellas. Me quedo con lo de fuera del campo y es muy buen chaval, siempre se esta riendo, haciendo bromas, se lleva muy bien con todos. Dentro del campo lo demuestra cada día. Es muy bueno. Si sigue evolucionando y le respetan las lesiones va a ser una estrella mundial.¿Qué tiene que pulir Baena? Se habla en exceso de su cara 'canchera'Dentro de que es una cosa de mi juego que me hace ser muy competitivo y querer mejorar siempre, a lo mejor tengo que pulirlo, pero estos meses lo he ido mejorando y puliendo. Ya si miro un año atrás he cambiado mucho, he mejorado tanto futbolísticamente como persona y al final con los años también te vas adaptando al juego, a la Primera, a los jugadores, a los árbitros y son cosas que se van puliendo poco a poco.¿Se arrepiente del incidente con Fede Valverde?No. No es una cosa para hablar ahora pero son cosas que pasaron y se quedan ahí.Debió de sufrir ante el acoso en redes del momento para cerrar sus cuentasAl final detrás de una pantalla se pueden decir muchas cosas, no deberíamos de acostumbrarnos pero cada vez lo hacemos más. Se intenta pasar, no hacer caso a las cosas de redes sociales, cosas que se dicen en prensa, de gente anónima y no anónima, pero al final hay que lidiar con ello.¿Cómo lo gestionó?Parece que no afecta de cara al público pero fueron meses muy malos para mí. Al final de todo se sale y se aprende. Ojalá no me vuelvan a pasar más situaciones así pero si me llegan a pasar ya tengo experiencia y lo encararía de otra forma.¿En quien se apoyó?En tres o cuatro personas muy importantes en ese momento que me apoyaron. La familia y amigos es lo más importante que tenemos y en lo que uno se debe apoyar en los momentos difíciles.Enterrado ese capítulo, vive un sueño en una selección que se quiere citar con la historia.Sí, tenemos muy buen equipo para conseguir el título. Ante Croacia hicimos muy buen partido mostrando mucha superioridad y aunque hay que ir partido a parido porque cualquier rival te puede ganar en una Eurocopa, si ganamos a Italia ya estaremos en la siguiente fase.¿Os sorprendió que nadie incluía a España entre las favoritas?Nos tenemos que querer mucho más, sentirnos más orgullosos de nosotros mismos y hemos visto como ha cambiado la cosa tras el primer partido. Ahora la gente está ilusionada y unida a la selección. Antes del debut todo era dudas, quejas por los descartes. Desde dentro sabemos el equipo que tenemos y vamos a hacer grandes cosas.Por quinta Eurocopa consecutiva, Italia en el camino de EspañaSon los vigentes campeones, no fueron al Mundial pero ganaron la última Eurocopa. Tienen un gran equipo pero jugando a lo que nos pide el míster tendremos mucho ganado.Ser primeros de grupo pone en el camino a Alemania, la anfitriona, en cuartos...Y si no ganamos nos cruzamos con Inglaterra y Francia. Da igual, pase lo que pase hay que derrotar a grandes selecciones para ser campeones. Si toca Alemania habrá que ganarla en casa.¿Sueña con ser campeón?Ver de pequeño a Iker Casillas levantar las tres copas y pensar ahora en poder estar en esa foto es una ilusión. ¿Por qué no?.