Regreso de Kike Rodríguez a las filas del Cádiz CF Virgili

El Cádiz CF Virgili ha cerrado el fichaje del jugador Enrique Rodríguez Caballero, conocido deportivamente como Kike Rodríguez. Llega procedente de la ASD Futsal Atesina, equipo con el que logró nueve goles en la Serie B italiana del Calcio A5 durante la pasada temporada.

Esta será la segunda etapa de Kike Rodríguez como jugador de la sección cadista de fútbol sala, con la que logró el ascenso a Segunda División B en la campaña 2017/18, convirtiéndose en uno de los baluartes del equipo amarillo.

Ahora Kike Rodríguez regresa a la que fue su casa: "Volver al Cádiz CF Virgili supone mucha ilusión y vengo con muchísimas ganas, porque juego en casa, rodeado de muchos amigos. Espero encontrarme con un equipo que sea como una familia, tal y como fue en mi último año aquí, en el que todo me funcionó muy bien".

Llega de una dura temporada en Italia, "donde lo he aprendido todo, he sufrido mucho por lo deportivo y también por lo que no es deportivo. Ha sido una experiencia bonita y me ha servido para aprender a luchar por mí sin ayuda de nadie, pues fui operado de la rodilla, estuve fuera de casa sin apenas nadie a mi lado y eso te da fuerzas. Y en lo deportivo supe mejor que en ningún sitio lo que es la lucha y no rendirme jamás hasta el final. Hasta el último partido y el último entrenamiento estuve dándolo todo".

Esta temporada se presenta muy diferente a la de su anterior etapa. "Es un proyecto nuevo, con varios jugadores del año pasado. Veo un equipo joven y a la vez maduro, y confío en que será un año sobresaliente. Tengo muchas ganas de empezar", concluyó.

Nació el 18 de octubre de 1996 en Elche. Se formó en el Isleño San Fernando y también pasó por el Jerez 1993 FS y el Aurelia Nordovest Calcio A5, antes de regresar al Isleño. Posteriormente perteneció al Cádiz CF Virgili y a la ASD Futsal Atesina.