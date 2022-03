El Pequeño Gran Premio se va para Australia gracias a Chris Burton

El especialista en completo Chris Burton ha firmado su primera gran victoria en el Andalucía Sunshine Tour 2022. Tras conseguir un doblete en siete años el miércoles de la pasada semana, en la jornada de hoy ha logrado hacerse con el primer puesto en el Pequeño Gran Premio patrocinado por el Hospital de Referencia La Equina, un centro médico especializado en el tratamiento de caballos ubicado en la malagueña población de Manilva y en el que saltaron un total de 100 binomios.

El jinete australiano reconocido como el más rápido del mundo en la modalidad de cross ha hecho gala de esa velocidad que tanto le caracteriza llevando a 'Chedington Hazy Toulana' a culminar el recorrido de desempate disputado por un total de 14 binomios en 45.88 segundos. Un tiempo que le permitió adelantar a la prestigiosa amazona Penelope Leprevost que hasta ese momento iba en cabeza con 'Djagger Semilly'. Finalmente, la francesa se mantuvo en segunda posición en la clasificación final.

La noruega Cecilie Hatteland también firmó un exitoso recorrido en el complejo desempate diseñado por el prestigioso jefe de pistas venezolano Leopoldo Palacios, que solo los cinco primeros clasificados lograron superar sin derribar. Así, montando a 'Alex' fue bronce. La británica Chloe Winchester con 'Icaterma' y el francés Emeric George con 'Calisco de Terlong' completaron las posiciones de honor. Todos ellos recibieron sus trofeos de manos de Miguel Valdés, director del hospital La Equina.

Por su parte, la checa Sara Vingralkova con 'Damocles From Second Life Z' consiguió una increíble victoria en la otra prueba de Big Tour, la de 1.35, sacando casi 4 segundos a la noruega Maria Louise Kingrod, segunda clasificada de la prueba montando a 'Farrah W'. El español Kevin González de Zárate siguió su buena racha de esta semana situándose tercero en esta prueba con 'Enji du Barquet'. El alemán Marc Bettinger con 'Quabil' fue cuarto e Iván Serrano con 'Just Blue RV' cerró las posiciones de honor de esta prueba.

Irlandesa fue la victoria en la más alta de Medium Tour, la de 1.40, gracias a la magnífica actuación del conjunto formado por Anthony Condon y 'Ajaccienne', que pararon el crono en 63.16 segundos. El británico Robert Whitaker con 'I´m Special Too DHH' culminó el recorrido en 67.71 segundos, pero el gran número de participantes en la prueba le permitió compartir con Condon la primera posición. Segundos fueron los portugueses Duarte Seabra con 'Fernhill Check Your Pocket' y Rodrigo Almeida con 'Elektra Hero Z', mientras que la francesa Penelope Leprevost con 'Deesse de Coquerie' y el polaco Maksymilian Wechta con 'Quvee Prestige' fueron terceros.

También checa fue ganadora del Medium Tour 1.30. La amazona Anna Marie Vitek con Here I Am' consiguió una destacada primera posición, sacando más de cuatro segundos a la holandesa Tamara Klop con 'Gaudi VD Molendreed Z', segunda clasificada. Tercero fue el germano Maximilian Weishaupt con 'Friday for Future'; cuarta la amazona española Teresa Blázquez Abascal con 'Bella PS' y quinto el austríaco Chris Burton con 'Jericho'.

La victoria nacional llegó en la más grande de Small Tour, diseñada a 1.40-1.45, gracias a la actuación de Olivia Álvarez García con 'Gazquine Tag'. Además, la española Ibone Ibáñez Aldecoa fue segunda con 'Bambino D’Assemont' y la belga Ines de Vos tercera con 'Cookie du Bassin'.

La alemana Daniela Haase hizo doblete en Small Tour 1.35, quedando primera con 'Kyamant Van’t Spieveld' y segunda con 'M Quality'. La sueca Wilma Weidlitz fue tercera con 'Cordalis 8'.

En la otra prueba de Small Tour, 1.30, fueron la británica Hollie Pearce con 'Delina II'; el portugués Antonio Relvas con 'G T’Aime Sao Miguel' y el británico Mark Wildish con 'Jupiler' los mejores clasificados.

Las instalaciones hípicas de Dehesa Montenmedio acogerán este domingo otra intensa jornada de competición con tres pruebas puntuables para el Ranking Longines FEI, una de ellas el Gran Premio Suzuki, en el que se batirán los mejores jinetes de la semana. Con esta gran prueba, dotada con 95.200 euros, culminará la sexta semana del Andalucía Sunshine Tour, patrocinado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, a través de Turismo y Deporte de Andalucía.