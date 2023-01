Medina abre este domingo el Circuito Provincial BTT XCO 2023

La provincia de Cádiz inicia este domingo, día 22 de enero, desde las diez de la mañana la primera de las pruebas del Circuito Provincial BTT XC 2023, que se disputará en el Cerro de Cazalla, en el municipio de Medina Sidonia, justo enfrente del polígono industrial del Prado de la Feria, espacio de gran valor ecológico y natural, especialmente propicio para este tipo de prueba, donde los bikers deberán de solventar todo tipo de obstáculos como piedras, troncos o escalones que pondrán en valor la técnica y el desparpajo encima de la bici. Esta prueba la organiza la C.D.C. Las 60 pulsaciones de la localidad asidonense, conjuntamente con la Federación Andaluza de Ciclismo y las colaboraciones del Ayuntamiento de esta misma ciudad y la Diputación Provincial de Cádiz.

Esta competición la forman cuatro citas en lo que es el inicio de año en la modalidad olímpica del ciclismo de montaña, que posteriormente celebrará el circuito provincial. Hasta el día de la fecha se han inscrito un total de 350 participantes de ambos sexos en distintas categorías procedentes de varios clubes de la provincia gaditana y otros de Málaga, Sevilla y Huelva.

A partir de las diez de la mañana el Cerro de Cazalla (junto a la zona industrial de la localidad) será el escenario donde el C.D.C. Las 60 Pulsaciones lleve a cabo la prueba. Prácticamente con recorridos similares al de la última edición, con variación en la zona más técnica y en la de salida y llegada.

La organización ha previsto un recorrido de 4,6 kilómetros y 88 metros de desnivel positivo acumulado a partir de categoría cadete, así como otro de 750 metros para promesas y principiantes y uno de 1.080 metros destinado a alevines e infantiles. En todos estos casos, las distancias a cubrir estarán fijadas según normativa. Para las promesas nacidas en 2012 y posteriores se llevará a cabo una entretenida gymkhana de habilidad. A la finalización del evento el organizador hará entrega de trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría reflejada en el reglamento público de la prueba.

Por otra parte, para esta temporada se mantiene el sistema del dorsal único. Aquellos participantes que ya posean el dorsal único deben obligatoriamente presentarse ante los jueces de la prueba para la verificación previa de licencia/documento de identidad y dorsal. Desde la organización ruegan no entren en parrilla de salida sin haber completado este trámite, ya que en caso contrario no se tendrá en cuenta su participación y no quedarán reflejados en clasificaciones. Esta presentación ante los jueces de la prueba debe hacerse en todas las pruebas del circuito.

En otro orden de cosas, indicar que habrá una clasificación por clubes con trofeos a los tres primeros al final de la competición. La normativa del circuito y los detalles concretos sobre cómo puntúan los clubes pueden ser consultados a través del enlace de la Federación Andaluza de Ciclismo.