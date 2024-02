Cortijo: "Vamos a ir paso a paso, pero tengo claro el objetivo del club"

Alfonso Cortijo se ha convertido en nuevo técnico del Chiclana CF con el objetivo de llevar al club blanco a Tercera División, meta que se marcó a comienzos de temporada y que, tras una mala racha de resultados, se ha ido alejando poco a poco, tanto que la escuadra blanca está ahora mismo más cerca del descenso que de la lucha por subir.

En un grupo enormemente igualado, el exfutbolista de Cádiz CF, Sevilla y Rayo Vallecano, entre otros, pretende que su llegada sea un revulsivo y devolver al equipo a las plazas de ascenso (suben directamente los tres primeros equipos). Su primer reto será la visita a Los Barrios (cuarto clasificado), con seis puntos de ventaja sobre el Chiclana.

–¿Cómo se ha fraguado su llegada al Chiclana CF?

–Se puso en contacto conmigo Pepe Núñez, estuvimos hablando y llegamos a un acuerdo. Uno siempre tiene interés por entrenar a un equipo grande, como es el Chiclana en esta categoría, por lo tanto era una oferta atractiva que no podía rechazar. Javier Ríos, el preparador físico, se incorpora también a un proyecto ilusionante.

Yo creo que Chiclana y el Chiclana debe aspirar a más, el proyecto de la directiva es bueno, quieren conseguir metas más importantes. No se va a hacer ya, de inmediato, hay que trabajar a unos años vista. Chiclana siempre ha tenido jugadores de calidad, que han dado el salto a superiores categorías.

–¿El objetivo irrenunciable es el ascenso?

–El equipo actualmente es décimo, más cerca del descenso que de los puntos directos de ascenso… Aunque la diferencia con el tercero es solo de seis puntos.

Mi forma de trabajar es no marcarme objetivos a largo plazo. Vamos a ir partido a partido, sé cuál es la exigencia del club, claro está. Veremos, como le digo, paso a paso, dónde podemos llegar. No olvidemos que ahora mismo estamos más cerca de los puestos de descenso que de los de ascenso. Está claro que todos tenemos la misma ilusión y que vamos a luchar por ella: subir a Tercera. El Chiclana ha hecho un equipo para ascender, está claro, el objetivo no puede ser otro.

–El grupo en que se encuentra el Chiclana destaca por su enorme igualdad, ganar o perder dos o tres partidos significa dar saltos muy grandes en la clasificación. ¿Cómo valora esta circunstancia? ¿Se puede considerar que no hay grandes diferencias entre los conjuntos?

–Sí, así es. Este grupo, tal y como está, es muy peligroso, pierdes un partido y te metes abajo, ganas dos y ya estás peleando por estar arriba. Estamos en el momento decisivo, en este tramo de liga es cuando se va a ver dónde puede llegar cada equipo.

–¿Cómo valora la actual plantilla? ¿Se va a reforzar?

–Lo hemos hablado ya. Si podemos reforzarnos, lo haremos. La directiva me ha dicho que si hace falta se buscará. Por el momento no hemos adoptado ninguna decisión al respecto, vamos a ver cómo están los jugadores para estudiarlo a continuación.

–¿Cómo ha sido su primer contacto con la plantilla?

–Entrené el lunes, con trabajo de recuperación para quienes jugaron y una carga más para quienes no lo hicieron. Fue el primer contacto, corto, dado que tenemos bastante trabajo por delante. Hablaré con ellos durante toda la semana, quiero verlos, jugaremos un partido contra el equipo B, donde también podré ver cómo están los jugadores de filial.

–Llega usted al Chiclana antes de un partido importante, el que se jugará la próxima semana frente un equipo que también busca el ascenso, Los Barrios.

–Los Barrios es un equipo joven, está arriba, es muy luchador, el encuentro va a ser muy competitivo e igualado. Ahora mismo no le puedo adelantar nada sobre las posibles variaciones en la alineación respecto a encuentros anteriores, lo decidiremos durante la semana. Conozco a bastantes jugadores de la plantilla y sé cómo están ahora, pero quiero verlos en acción estos días.

–¿Va a tener el Chiclana a partir de ahora un ADN Cortijo, esto es, va a implantar una determinada forma de juego?

–Mi forma de trabajar es estudiar al rival, ver sus debilidades y sus fortalezas. A partir de ahí, dependiendo de este estudio diseñaremos un estilo de juego, desde tener más la pelota hasta dejársela al rival y salir a la contra. Dependerá, como le digo, de cada partido.

–¿Conoce a la afición del Chiclana CF? ¿Qué le pediría para esta segunda vuelta?

–La afición es muy importante. En estos momentos, más incluso para el Chiclana, ya que, insisto, tal y como está el grupo, pierdes un partido y te metes abajo y todo se llena de intranquilidad y nervios. Hay que apoyar al equipo, sin duda, la afición sabe que el objetivo es el ascenso, pero también deber mirar dónde estamos ahora en la clasificación. El equipo es el que tiene que hacer que vaya más gente al Municipal, más allá de aquellos que van siempre, vaya como vaya el equipo y que son siempre fieles. El equipo, con los resultados, es el que tiene ahora que animar a la afición.