Carlos Coello, que probablemente tuvo la pasada noche algún que otro problema para dormir a pierna suelta tras lo vivido en un estadio Ramón de Carranza donde perdió por KO el combate que le podría haber convertido en tetracampeón mundial, ha realizado sus primeras manifestaciones posteriores al combate hace una hora, consistentes en unas frases colgadas en su perfil de facebook. Son las siguientes:

"Hola a todos, antes que nada decir que estoy bien. Me quedo con una frase de Rafa Nadal que dice: "Ni ganar es tan fantástico ni perder es tan dramático, me voy a casa sabiendo que he hecho un esfuerzo".

"Ayer cumplí un sueño, nunca olvidaré esa grada del Carranza llena gritando mi nombre, y quiero agradecer a todos los que lo habéis hecho posible y a todo aquel que ha estado conmigo hombro con hombro".

"Me sentía bien, hasta que llegó ese golpe que no esperaba, mérito de mi rival, que ayer fue mejor y al que quiero desde aquí felicitar".

"De cosas peores me he levantado, y volveré a hacerlo. Lo veréis".