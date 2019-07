El acto de presentación en el Ayuntamiento de Cádiz ha abierto este mediodía el programa de la víspera de la velada de muay thai Cádiz Fight Night 2, que tendrá como escenario este jueves el estadio Ramón de Carranza con dos luchadores de la capital gaditana como principales reclamos del atractivo cartel pues ambos disputan sendos títulos internacionales, Carlos Coello el mundial del peso pluma del WBC (Consejo Mundial de Boxeo) y Desirée Rovira el internacional de su categoría del mismo organismo.

Ellos dos fueron protagonistas de esa presentación junto a dos concejales integrantes del equipo de gobierno municipal, José Ramón Páez (Deportes) y Lorena Garrón (Feminismos y LGTBIQ+).

Páez fue el primero en tomar la palabra, ensalzando al tricampeón mundial Carlos Coello: "Su figura ha abierto una ventana desde Cádiz al muay thai. Nos sentimos orgullosos de él y contentos de que ya haya cumplido tres veces su sueño. Si él es décimo ahora mismo en el ranking mundial y su rival aparece en el noveno puesto, ojalá gane mañana y se intercambie el orden".

A continuación habló la concejala, que se refirió a la campaña emprendida por el Ayuntamiento para visibilizar los éxitos de las deportistas de la capital gaditana, con carteles repartidos por toda la ciudad.

Desirée Rovira comentó que espera una pelea "bastante reñida por el título internacional, lo que puedo asegurar es que no dejaré de luchar hasta que suene la campana del último round. En cuanto a la campaña de la Fundación, me parece una magnífica idea porque yo siempre he querido demostrar que las mujeres podemos practicar cualquier arte marcial".

La aspirante al cinturón de campeona internacional relató que "todavía no somos conscientes de lo que nos viene encima mañana. Eso suele ocurrir hasta que llega el pesaje de esta tarde. Luego ya cambia la cosa, entonces ya entran los nervios y se notan las mariposas en el estómago".

Carlos Coello empezó a hablar con una de sus habituales alusiones a su condición de cadista: "Como cadista, solo el hecho de pisar el ring del Ramón de Carranza es un sueño. Si nos lo hubieran contado hace unos años, nos hubiésemos reído. Por primera vez, dos andaluces disputan estos títulos y hemos conseguido traernos las peleas a Cádiz".

Horas antes de la cita con la báscula, se lamentaba de que "lo del pesaje es lo más duro de todo esto. No podemos beber ni comer lo que querríamos. Estas últimas horas antes del pesaje se pasa mal, sobre todo cuando vas por la calle y ves a la gente tomando helados".