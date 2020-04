El plan anunciado el martes por la Real Federación Española de Fútbol, por el cual se darían ya por acabadas las fases regulares de las competiciones estatales, no se limita a las categorías de fútbol sino que también afectan a las de fútbol sala. Entre los equipos que militan en las principales divisiones de esta modalidad se halla el Cádiz FS, en la actualidad colista de la clasificación de su grupo de Segunda femenina en pleno parón provocado por el Covid-19.

Su presidente, Óscar Torres, ofrece su opinión sobre la situación existente en torno al deporte: "Se le está dando demasiadas vueltas a algo que se sospechaba y que hoy en día parece una evidencia, que las competiciones deportivas, tal como las tenemos interiorizadas, tardarán meses y meses en volver en lo que respecta a la dinámica acostumbrada de entrenamientos casi todos los días y partidos con público todos los fines de semana".

Acerca de la propuesta federativa, conocida esta semana, no le parece precipitada: "El plan de la Federación Española de dar ya por finalizadas las fases regulares de las ligas no es algo hecho de modo improvisado pues llega justo un día después de reunirse la presidenta del Consejo Superior de Deportes con Rubiales y los presidentes de las federaciones españolas de las demás modalidades deportivas. No es una idea aislada".

El mandamás del club gaditano se muestra de acuerdo con ella: "Es la única decisión posible en estos momentos. Si no hay plazo de fechas para simplemente salir de casa, ¿cómo vamos a pensar en fechas para volver a las competiciones deportivas?".

A continuación le dedica al referido plan de la RFEF adejtivos elogiosos: "La postura de la Federación Española solo se puede calificar, en mi opinión, como lógica, coherente y razonable. Y eso que tengo mis dudas de que finalmente se puedan desarrollar las conocidas como fases de ascenso exprés, que en el fondo son lo mismo que lo anulado, aunque en cantidad mucho menor. Eso sí, hay que reconocer que si se montan bajo el sistema de play off se pueden liquidar en un fin de semana gracias a que existiría más margen de maniobra. A nuestro equipo le faltan ocho jornadas de la liga regular y eso no es comparable a una fase de ascenso exprés que más que probablemente se celebraría con un formato distinto al programado antes del inicio de la temporada".

Al tremendo daño que está haciendo el coronavirus en la población española suma Óscar Torres un par de aspectos puramente deportivos que sirven de apoyo a la idea de parón definitivo: "A la emergencia sanitaria no le podemos anteponer nada y eso está más que claro, pero aparte hay dos detalles añadidos que quiero remarcar. El primero es que estamos hablando de categorías no profesionales en las que el 100% de las instalaciones son de titularidad pública, por lo que sería necesario también que los ayuntamientos dieran el visto bueno a la reapertura de las mismas. El segundo se refiere a que la temporada 2019/20 se va acabar, de un modo u otro, de forma extraña y lo que intenta la Federación es que la próxima campaña, la 2020/21, empiece de una manera más lógica en cuanto a las fechas. De otra forma se correría peligro de iniciar esta incluso en diciembre, siempre según la perspectiva actual de los acontecimientos".

No perdía la esperanza de la salvación del conjunto entrenado por Alejandro Romero, pero admite que el Cádiz FS femenino se ve beneficiado: "Lo que nos hubiera gustado es acabar la competición en la cancha. Nuestra situación clasificatoria es complicada, pero creemos que el equipo se podía haber salvado por sus propios méritos deportivos sobre la pista. En cualquier caso, es una obviedad que la medida nos beneficia porque asegura nuestra permanencia en Segunda División".

Continuar en Segunda conllevará, por contra, más quebraderos de cabeza para el encargado de la tesorería del club: "Hay muchos perjuicios en la parcela administrativo-económica. Si para la recta final de esta 2019/20 ya han desaparecido patrocinios, subvenciones y ayudas, el escenario para la siguiente temporada se presenta complicadísimo. De seguir en Segunda previsiblemente serán más viajes por incremento del número de integrantes del grupo y el esfuerzo económico se verá multiplicado".

Antes de terminar pide lanzar un último mensaje: "Que todo el mundo tenga muy claro que toda la situación deportiva no tiene ni la más mínima importancia en comparación con la emergencia sanitaria y la tragedia humana que se están padeciendo. Todas las decisiones sobre el deporte se deben tomar anteponiendo la salud de todo el mundo. No se debería retomar competición alguna si existe el mínimo riesgo de contagio".