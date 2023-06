Una histórica unión de la izquierda hace alcaldesa a Carmen Álvarez en Sanlúcar

Todo transcurrió según el guion previsto de acuerdo con el histórico pacto que IU y el PSOE firmaron este pasado viernes, pero no por ello generó menos expectación la sesión de investidura de la nueva alcaldesa de Sanlúcar. Bastante tiempo antes del inicio del pleno ya había muchas personas esperando poder acceder el lugar elegido para la celebración de la primera sesión del nuevo mandato corporativo. La izquierdista Carmen Álvarez fue elegida nueva regidora de la ciudad en el Auditorio Municipal ‘Manolo Sanlúcar’.

Álvarez, que, efectivamente, recibió el apoyo de los 14 concejales de IU y el PSOE, inició su discurso con palabras dirigidas a la alcaldable del PP, Carmen Pérez, cuya candidatura fue la más votada en las elecciones, obteniendo nueve ediles. “Pese a nuestras evidentes diferencias ideológicas, nos une nuestra pasión por Sanlúcar y nuestro afán por mejorar la calidad de vida de los sanluqueños”, manifestó.

“Soy consciente de que representáis a un número importante de ciudadanos de Sanlúcar y, como alcaldesa, demostraré mi total predisposición a tener en cuenta todas vuestras propuestas e ideas que considere útiles para el futuro de la ciudad y el bienestar de los sanluqueños. Porque quiero dejar claro desde el primer momento que seré la alcaldesa de todos los sanluqueños, sin sectarismos, tendiendo permanentemente mi mano al diálogo, a la participación y a la transparencia”, añadió.

La alcaldesa electa destacó que “los resultados de las elecciones municipales de Sanlúcar reflejan un mensaje contundente, una composición del Pleno del Ayuntamiento en la que la izquierda suma una clara mayoría para sostener un gobierno progresista de dos fuerzas políticas”. “Hoy es un día histórico para mi organización, Izquierda Unida. Mi fuerza política recupera la Alcaldía 36 años después. Todos tenemos en nuestra memoria la gestión de José Luis Medina Lapieza, el mejor alcalde que ha tenido Sanlúcar, algo reconocido por sanluqueños de todos los colores políticos”, subrayó.

En su primer discurso como regidora, Álvarez resaltó que “también es un día histórico para el conjunto de Sanlúcar. Con mi elección como alcaldesa, se abre paso con total normalidad democrática un gobierno progresista y estable para los próximos cuatro años sin interferencias y en mayoría”.

También tuvo palabras de agradecimiento por el apoyo a su formación política a los comicios y a los concejales del PSOE por respaldar su investidura. “Este apoyo marca el inicio de un camino común que nos llevará a situar a Sanlúcar en el lugar que se merece. Al Partido Socialista y sus votantes les digo que lo que comienza hoy aquí es una senda de anhelos compartidos sobre la base sólida de un proyecto progresista para nuestra ciudad. Miraremos juntos al futuro con una agenda de trabajo cuyo objetivo fundamental será la transformación de Sanlúcar en la ciudad que todos deseamos”, señaló.

Álvarez, que detalló los puntos programáticos recogidos en el acuerdo de gobierno suscrito por IU y el PSOE, aseveró que su “principal compromiso” como alcaldesa es “trabajo, trabajo y trabajo en la gestión del Ayuntamiento con participación ciudadana y transparencia”. “Escuchar a todos y todas, no cerrarle las puertas del Ayuntamiento a nadie. No cesar nunca de reclamar a todas las administraciones públicas los planes, proyectos e iniciativas que Sanlúcar necesita. Esto no podrá hacerlo sola la alcaldesa ni podrá hacerlo solo el Gobierno municipal. La Corporación local en su conjunto y el pueblo de Sanlúcar serán partícipes de este objetivo”, afirmó.

Asimismo, destacó que “transformaremos la gestión del Ayuntamiento para hacerla confiable” “Debemos poner los mimbres para combatir el desempleo en nuestra ciudad, y para ello todas las fuerzas políticas debemos colaborar en las distintas administraciones para sacar a Sanlúcar de esos rankings de pobreza, desempleo y exclusión social del país”, agregó.

Por su parte, el alcalde saliente, Víctor Mora, que retirar su candidatura en el pleno para posibilitar la elección de Álvarez, se refirió fundamentalmente a la gestión municipal socialista en el último mandato y concluyó su discurso aludiendo a la “nueva andadura” del Gobierno local IU-PSOE con “un programa común y coincidente en muchos aspectos” y que “tiene como objetivo claro que Sanlúcar es lo primero”.

La alcaldable popular utilizó un tono duro en su intervención, llegando a calificar de “espectáculo esperpéntico” la sesión de investidura. Pérez defendió que el PP “es el partido de gobierno en la ciudad” como ganador de los pasados comicios, insistió en criticar el “mercadeo de sillones” entre IU y el PSOE, y anunció que los populares ejercerán una oposición “fiscalizadora” y “exigente” en beneficio de los sanluqueños.

Por lo demás, la candidata de Vox, Carmen Infantes, anunció “propuestas útiles” con una oposición “no destructiva” de sus dos concejales.