El evento de Volkswagen traerá a Chiclana más de 200 personas diarias de Alemania y el resto de Europa durante un mes

Más de 200 personas diarias llegadas de diferentes puntos de Europa, más de 200 trabajadores como parte del operativo encargado del evento, 80 camiones de grandes dimensiones para hacer posible la logística, más de 200 vehículos en exposición, varios hoteles y recintos de exposiciones para albergar los encuentros y a sus participantes y un mes de eventos son algunos de los datos que dejan muy a las claras la importancia de la cita que ya ha dado comienzo en Chiclana y que a lo largo de las próximas semanas servirá para presentar el lanzamiento de la nueva furgoneta camper de la marca Volkswagen, la última versión del icónico modelo 'California' de la firma alemana.

Un operativo compuesto por más de 200 trabajadores, 80 camiones de grandes dimensiones y 200 vehículos en exposición son algunos de los datos del evento

Así lo ha destacado en la mañana de este martes el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha comparecido junto con la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, para informar de los detalles del evento que Volkswagen celebra este mes de noviembre en la localidad, así como para valorar la repercusión que dicho encuentro tendrá para la zona.

De esta forma, como ya adelantara ayer este medio, será el hotel Royal Hideaway Sancti Petri el encargado de servir de centro de operaciones para dicho evento, un encuentro en el que la firma alemana presentará a nivel mundial el nuevo modelo de su furgoneta California, que tanto éxito ha tenido en sus anteriores versiones en cuanto a ventas.

Serán por tanto más de 5.000 personas procedentes de concesionarios de distintos puntos de Alemania, en un primer momento, y vendedores de otros países de Europa, posteriormente, los que, junto a periodistas de numerosos países, estarán presentes en el congreso a lo largo de las próximas semanas, lo que permitirá, además, que hoteles de la zona puedan mantener un alto grado de ocupación durante esta época del año. Asimismo, además de la presentación de este nuevo modelo de California y de distintas demostraciones de vehículos de la marca Volkswagen, se lleva a cabo la grabación de un nuevo vídeo promocional.

“Se trata de una gran noticia para Chiclana, porque supone recuperar el denominado turismo de congresos una vez finaliza la temporada alta turística”, ha expresado el alcalde, quien ha recalcado que “en Chiclana vamos a tener un gran evento, que será posible gracias al trabajo de una empresa local como Team Andaluces, que dirige Ute Urascke, con la que nos pusimos a trabajar hace varios meses para tener esta presentación del nuevo modelo de Volkswagen”. “Debemos aclarar que, para poder presentar este evento, antes hemos trabajado en otros intentos que no han fructificado, porque no es fácil conseguir este tipo de proyectos si no es con multitud de esfuerzos”, ha hecho hincapié.

Por otra parte, el regidor chiclanero también ha recordado que la presentación del nuevo modelo de la furgoneta California es la primera cita presencial de estas características desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en toda Europa. “Todas las compañías de automóviles van a estar pendientes de este evento, máxime cuando aún hay restricciones en Alemania, por lo que es una gran oportunidad de cara al futuro, ya que podemos demostrar que Chiclana es un sitio perfecto para este tipo de eventos”, ha manifestado José María Román, quien ha incidido en que “hace muchísimo tiempo que no teníamos algo parecido a esto”.

“Gracias al evento, se va a alargar la vida de los hoteles implicados y, como consecuencia de ello, también se verá favorecido el empleo. Así, este tipo de congresos nos permite que podamos tener los hoteles abiertos más tiempo”, ha manifestado el alcalde, quien ha añadido que “por ello desde el Ayuntamiento de Chiclana nos hemos implicado con la empresa organizadora, poniendo a disposición de ellos nuestros medios en delegaciones como Fomento, Turismo, Obras, Medio Ambiente y Policía Local”.

En cuanto al calendario previsto para este evento, indicar que a lo largo de la pasada semana se procedió al montaje del congreso, que se desarrolla en hotel Royal Hideaway Sancti Petri, el Centro de Congresos del Hotel Valentín, la finca El Sotillo para las carpas que se utilizarán como garajes, el apartahotel Ilunion Tartessus Sancti Petri como hotel para el personal y el Cuartel del Mar como ubicación para eventos nocturnos.

Por otro lado, durante las primeras dos semanas de noviembre llegarán vuelos chárter desde Alemania con 220 personas diarias, todas ellas de concesionarios de vehículos; mientras que en la tercera y cuarta semana llegarán a Jerez vuelos privados de toda Europa, 220 personas diarias, todos ellos vendedores de vehículos. Estas cifras darán un total de 5.060 invitados y 200 personas del operativo. “Es importantísimo que hasta la provincia de Cádiz lleguen a diario más de 200 personas de distintos países europeos”, ha expresado José María Román a este respecto.

José María Román, alcalde de Chiclana "Es fundamental que volvamos a ser referente en el turismo de congresos con eventos de primer orden mundial como sucede en este caso"

Además, llegarán a Chiclana 80 camiones y 200 vehículos, que desde el pasado 29 de octubre se están instalando en la bajada a la zona de playa situada entre los hoteles Riu y Royal Hideaway. “Desde ese día y hasta el 28 de noviembre estaremos con este espacio habilitado para las actividades, aunque a diario circularán los coches por la zona de Novo Sancti Petri en caravanas de siete vehículos”, ha comentado el regidor chiclanero, quien ha recalcado que “la empresa organizadora del evento lleva dos años trabajando para ello”.

Cabe recordar, en relación con este tipo de eventos, que no es la primera vez que Chiclana alberga encuentros de estas características, no sólo de empresas automovilísticas, sino también congresos médicos, sobre turismo u otros sectores, aunque, como el propio alcalde ha recordado hoy, "es fundamental que volvamos a ser referente tras la pandemia y que demostremos, una vez más, la capacidad e idoneidad de Chiclana y el Novo Sancti Petri para albergar eventos de primer orden mundial, como sucede en este caso".